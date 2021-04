El HLA Alicante cae en un día gris

El HLA Alicante tuvo uno de sus días más grises en Valladolid ante un rival que aprovechó bien la espesura del equipo alicantino durante todo el partido. No pudo el equipo de Pedro Rivero sumar su quinta victoria consecutiva y certificar su clasificación para el «play-off» en un choque dominado de principio a fin por el cuadro pucelano. No encontró soluciones el Lucentum ni por dentro ni por fuera ante un rival que se vengó de la contundente derrota que sufrió en Alicante. Sin acierto y dando facilidades en defensa al Valladolid, la derrota fue más que justa. Esta vez ni Pitts ni Urtasun pudieron erigirse en los salvadores de su equipo en un día para olvidar.

No encontró su sitio el HLA desde el principio del partido ante un Valladolid con una cara muy distinta a la que ofreció en el Pedro Ferrándiz. Solo Chumi Ortega evitó con dos triples consecutivos que la ventaja en el primer cuarto fuera insalvable. Fueron las dos únicas canastas de tres puntos del HLA en toda la primera parte. Allen estaba muy lejos de su mejor versión y la falta de fluidez era una constante en los ataques de un Lucentum muy gris. Bilbao era la referencia interior pero se encontraba demasiado solo en el juego interior. Con un preocupante 23-15 finalizó un primer cuarto de neto color pucelano.

El segundo acto empeoró las cosas. Van Zegeren no encontraba obstáculo en la pintura mientras Zohore no aportaba absolutamente nada. El HLA seguía muy espeso en ataque hasta que Urtasun se inspiró para recortar una ventaja que llegó a ser de 13 puntos (30-17). Muy mal el Lucentum de cara a canasta con bajos porcentajes mientras en defensa el conjunto de Pedro Rivero estaba mejor. Con todo, al descanso se llegó con un preocupante 41-32.

El HLA se mete en el partido rápidamente con dos triples consecutivos de Allen y Gjuroski para situarse a solo tres puntos, aunque el Valladolid reacciona y le devuelve el parcial. El HLA tenía otras sensaciones y el partido estaba muy abierto. Los lucentinos recortan hasta los cuatro puntos de desventaja y obligan al Valladolid a pedir tiempo muerto. Pero no acababa el equipo alicantino de dar continuidad a su mejoría y el Valladolid fue estirando su renta aprovechando el irregular juego de su rival. El Lucentum se veía obligado a remontar 10 puntos (61-51) en el último cuarto.

No mejoraron las cosas y el encuentro se fue deslizando por momentos. Dos triples consecutivos de Nacho Martín ponen la máxima renta para Valladolid y dejan la victoria cada vez más difícil (69-53). Tocaba remontada heroica. Pero no era el día del Lucentum y el conjunto local cada vez se sentía más cómodo en la pista. No funcionaba el equipo de ninguna de las maneras, las sensaciones no eran las que acostumbra el HLA. Hubo una tímida reacción liderada por Ortega, pero demasiado tarde porque el partido estaba más que perdido y el Valladolid no se dejó sorprender.