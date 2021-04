Sanidad autoriza 500 personas en el Ferrándiz para el World Padel Tour

Sanidad ha autorizado un aforo máximo de 500 espectadores en el Pedro Ferrándiz para el World Padel Tour que se disputa hasta el domingo con la presencia de los mejores especialistas del mundo. El anuncio no ha sentado bien ni al Hércules ni al HLA Alicante, que han visto cómo partido tras partido la Conselleria le denegaba un aforo superior a las 150 personas pese a la mejora de la incidencia del covid. Muchos son los clubes de la provincia que no comprenden esta disparidad de criterio, aunque ahora Sanidad sienta precedente para las próximas peticiones de aforo de los equipos alicantinos, que no entenderían una capacidad por debajo de las 500 personas si se mantiene la misma tasa de incidencia.