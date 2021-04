Parras: «Espero que el árbitro no se deje influir por el escudo del Barça»

Vicente Parras, técnico del Alcoyano, no ha querido morderse la lengua sobre el partido que este sábado juega su equipo frente al Barça B y ha asegurado que espera que el árbitro no se deje «influir por el escudo del Barça», en alusión a lo mucho que se juegan ambos equipos en este choque, en especial el Alcoyano al que solo le vale la victoria para seguir soñando con clasificarse para el play-off de ascenso a Segunda División. Parras, que no suele hablar mucho de los árbitros en la víspera de los partidos de su equipo, en esta ocasión ha querido hacer una excepción y ha querido referirse al colegiado del domingo. «Tiene personalidad y experiencia. En Segunda B no hay VAR como en Primera División donde se hace un fútbol de salón, a la mínima se dejan caer. De seguir así vamos a terminar con el fútbol. Hace dos semanas contra el Nàstic ambos equipos íbamos fuerte a por el balón pero con nobleza», explicó. El técnico del Alcoyano también se mostró muy crítico con la decisión de la Generalitat de ampliar a mil personas la entrada de aficionados a los campos de fútbol. En su opinión llega tarde y entiende que es un agravio con respecto a otros clubes de su misma competición que pertenecen a otras Comunidades. «No entiendo que el domingo vayamos a jugar con 150 aficionados y el lunes ya puedan entrar 1.000».