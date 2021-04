Fran Escribá : «Sacamos un poco la cabeza, no ganar hubiera sido un golpe muy duro»

El técnico valenciano lamentó que no pudieran llevar dos puntos más por el empate que se escapó en el encuentro del pasado miércoles contra el Valladolid. «Esta victoria hace que nos duela mucho más». Aún así, el preparador franjiverde señaló que «sacamos un poco la cabeza en la difícil situación clasificatoria en la estamos» porque reconocía que «no ganar hubiera significado un golpe muy duro».

Escribá destacó que su equipo «respondió física y mentalmente tan solo 72 horas después del partido del Valladolid». «Era un momento muy difícil y si había alguno en el que equipo podía caer el equipo, era este, pero respondimos. El equipo cree sin dudas y eso es importante para afrontar lo que nos queda».

Por ello, el entrenador del Elche indicó que los mensajes de optimismo y positivismo que suele mandar desde la sala de Prensa son porque «el grupo también me contagia la fe. Levantar un grupo muerto es imposible, pero este equipo no lo está. Creo en ese mensaje. Veníamos de dos derrotas ante rivales directos y había cierto pesimismo de que no lo íbamos a sacar. Entiendo la montaña rusa de sensaciones que puede tener la afición después de una derrota y ahora tras esta victoria. Pero no puedo participar de eso y ya tengo que preocuparme de preparar el siguiente partido, porque no hemos hecho nada especial».

El técnico franjiverde valoró mucho el buen nivel que está teniendo su equipo como local: «Estamos rindiendo bien y se nos escaparon dos partidos que merecimos ganar, como fueron los del Betis y el Valladolid. No me gusta que el equipo no dé el mismo nivel fuera, pero necesitamos confiar en que también podemos lograr triunfos a domicilio».

Escribá no tiene miedo a los dos próximos envites que serán ante rivales de la entidad del Atlético de Madrid, que se está jugado la Liga; y de la Real Sociedad, que lucha por meterse en Europa. «Tendremos opciones, aunque sean mejores equipos que contra los que hemos jugado últimamente».

Volviendo al choque de ayer, frente al Levante, el preparador del conjunto ilicitano reconoció había sido «en la línea que esperábamos. Ellos tienen gente poderosa e interesante, tanto por dentro como por fuera y era fundamenta mantener la portería a cero. Nos faltó cerrarlo con alguna de las contras para vivir un final más tranquilo, o aprovechar alguno de sus errores en la salida del balón». Escribá admitió que temió una posible psicosis en los últimos minutos porque pasará lo mismo que contra el Valladolid y pudiera llegar el empate: «Era normal, porque te metes en el minuto 70 con 1-0 y te iban a achuchar, con cambios ofensivos. Dudo que nadie lo pensara y dijera: ya verás como nos empatan. Yo no tuve esa psicosis y confiaba en que, con un poco de acierto, haber marcado el segundo. Ganar nos va a ayudar moralmente a preparar la semana».