La falta de acierto priva al Orihuela de la victoria

Se vio en Los Arcos a un conjunto escorpión crecido, confiado en sí mismo y creyendo en sus posibilidades. Y eso se reflejó en el juego ofensivo desplegado por el cuadro escorpión y las muchas dificultades que puso al equipo catalán. Sin embargo, el Prat terminó ganando un punto, mientras que los oriolanos tuvieron la ocasión de haber perdido dos.

La primera parte estuvo muy entretenida para el poco público que pudo acceder a las gradas de Los Arcos con motivo de las restricciones sanitarias por la pandemia. Mucha velocidad en el juego y ocasiones para los dos equipos, especialmente para el oriolano, dejaron satisfecha a la afición tras el descanso que entonó el ya clásico cántico de «sí se puede». Y es que el equipo de Machuca mantuvo esa imagen de valentía que le ha caracterizado en las dos anteriores jornadas, en las que sumó dos triunfos seguidos, y que le ha llevado a no ser sometido por ningún rival e, incluso en muchos momentos, ser el claro dominador de los partidos.

En los primeros 45 minutos, el Orihuela dispuso de ocasiones claras para haberse marchado al descanso con ventaja en el marcador, pero no tuvo la efectividad necesaria para ello. Ya en los primeros minutos, un remate de Toché al larguero, sirvió de advertencia de las intención de un conjunto escorpión, que no renuncia a darlo todo para alcanzar el milagro de la permanencia.

También el Prat buscó la portería contraria. De hecho, Aitor Arias tuvo que volar para despejar a córner un fuerte derechazo desde fuera del área a los 22 minutos.

Pero el Orihuela de Machuca no se amedrentó y siguió buscando, con rapidez y decisión, el gol. En el minuto 24 fue Brian quien tuvo la oportunidad al primer palo tras un buen centro de Marín al área, pero Gratiotto logró atrapar a tiempo.

Cuatro minutos después, otra vez la fortuna se alineó con el Prat. Neeskens sacó el balón en la misma línea de gol tras un disparo de Solano, cuando la afición ya festejaba el tanto que finalmente no llegó a producirse.

Hasta el final de la primera parte, el Orihuela buscó, sin bajar los brazos, romper la igualada, pero no lo consiguió y se llegó al descanso con empate a cero que no hacía justicia a los merecimientos de los locales.

En la segunda parte, el Prat salió más entonado y tras unos minutos de juego en terreno oriolano en los que genero agobios defensivos en el equipo de Machuca, el partido fue igualándose paulatinamente.

En el minuto 64 llegó otra gran oportunidad para los oriolanos en una jugada en la que entre Brian y Toché pusieron a prueba a guardameta Graviaotto, que finalmente alcanzó a despejar a córner.

A partir de ese momento, el dominio comenzó a decantarse algo más del lado oriolano, mientras que las ocasiones, cuando llegaban, seguían siendo muy claras. En el minuto 72 fue Marí quien no pudo controlar bien un centro de Brian al segundo palo, y a portería vacía se le fue el balón fuera.

Sin puntería

En los últimos minutos, el Orihuela volvió a asediar la portería contraria, aunque la suerte no parecía estar de su lado en cuanto a acierto con el gol. En el minuto 88, Craviotto evitó otra vez el tanto local enviando el balón a saque de esquina la pelota, y en su ejecución, Toché remató por encima del larguero en una muy buena posición.

El equipo de Machuca se fue decididamente al ataque asumiendo cualquier riesgo y no existió otro ataque que no fuera el oriolano, pero aún así el gol no llegó y el partido terminó en tablas, que es un premio menor.