El HLA desperdicia 15 puntos de renta y pierde en el último segundo en Oviedo (63-62)

El HLAAlicante no entró con buen pie en el partido. Oviedo comenzó con mucha fuerza y una ventaja de 8-0. El parcial no asustó al conjunto lucentino que gracias a Noah Allen se fue metiendo en el cuarto ante un rival que no dejaba jugar con comodidad. El rebote era para el conjunto local con un poderoso Norelia, vital en el Oviedo. Sin embargo, el Lucentum no permitía que su rival se escapara y poco a poco se fue convirtiendo en un equipo más peligroso. Reaccionó y acabó el primer cuarto con un 15-14 que hacía justicia a un primer acto marcado por las rachas de ambos conjuntos.

Bilbao y Allen fueron clave en un segundo acto en el que el HLA llegó a coger una renta interesante con el 18-26. El juego interior funcionaba con la dupla Zohore-Bilbao pese a la baja de Galán y el Oviedo chocaba con la zona lucentina. Pero el conjunto asturiano no acaba de descolgarse y con un parcial de 12-5 el equipo alicantino pierde su ventaja y sitúa el marcador en 30-31. El rebote seguía siendo para el equipo local y el perímetro no era por el momento decisivo en ninguno de los dos equipos con porcentajes muy bajos. Pitts llegó al descanso sin anotar y pese a ello el equipo de Rivero llegó al descanso con ventaja (30-34). La defensa fue fundamental para que el HLA mantuviera el tipo ante un rival con mucha energía.

Nadie anotaba en el arranque de un espeso tercer cuarto. El Lucentum amplía su ventaja (30-40) a base de tiros libres y de un triple de Gjuroski con su máxima renta ante un Oviedo que se pasó más de cuatro minutos sin anotar ninguna canasta.

El HLA empezaba a controlar el partido y a desquiciar a un rival que no veía la luz, chocaba constantemente con la concentrada defensa lucentina. Zohore aportaba constancia en ataque con buenos minutos. El HLA dominaba el cuarto con absoluta claridad y el camino a la victoria se iba marcando a pasos agigantados llegando al definitivo cuarto con una cómoda renta de 12 puntos (39-51). Tan solo 9 puntos para el Oviedo en el tercer cuarto, un dato que refleja a la perfección lo sucedido. El rebote también se igualó con un Lucentum de gran intensidad.

La sentencia pudo llegar con un triple de Allen para dejar un marcador de 41-56 a falta de siete minutos. Los lucentinos jugaban con comodidad y el Oviedo no encontraba la fórmula de sumar puntos pese a que controlaba el rebote ofensivo en todo momento. Nada hacía indicar el desenlace final. Sin embargo, había que seguir luchando porque un parcial de 17-2 con un enorme Brown cambió por completo el escenario (58-58) y abocaba el encuentro a un final de infarto y sin los eliminados Bilbao y Allen.

Pitts erró un tiro que pudo haber rematado el partido, algo que sí hizo Speight en el último segundo del partido.