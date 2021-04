¿Cómo se llega a la ACB?

El estreno habría de ser a lo grande, así que invitaron al mejor músico del momento, el compositor ruso más universal: Tchaikovsky, ni más ni menos. La noche del estreno, hace exactamente 130 años, aquella esquina de la calle 57 se llenó de carruajes, alta sociedad (¡fueron hasta los Rockefeller!) y glamour. La construcción del Music Hall había sido todo un éxito. Con los años, fueron pasando por su escenario los mejores músicos y artistas del momento: desde Rachmaninoff hasta Pau Casals, de Caruso a María Callas, de Caballé a Pavarotti; de Toscanini a Mahler, incluyendo cualquier gran nombre del jazz que se les ocurra. Sin embargo, tras la muerte de Andrew, el templo de la música pasó toda una serie de vicisitudes, de dueño en dueño, que desembocaron en la decisión de demolerlo el 31 de marzo de 1960. Los neoyorkinos no querían desprenderse del Carnegie y ver un rascacielos de 44 plantas en su lugar, pero nadie parecía poder impedirlo. Hasta que apareció Isaac Stern.

Este talentoso violinista de origen judío creía profundamente que el arte no era un adorno social sino una necesidad básica del ser humano. Se empeñó en salvar el edificio, su historia y el legado de los Carnegie, así que organizó un comité ciudadano que evitó la demolición y gestionó un acuerdo con la Ciudad de Nueva York. Stern se convirtió en presidente de la corporación musical y el resto es historia. El Carnegie sigue siendo uno de los principales auditorios del mundo, con programas educativos pioneros y certámenes en los que, hace un par de años, incluso participó el Cor de Cambra «Óscar Esplá» de Mutxamel.

La historia del Carnegie me recuerda mucho a la del HLA Alicante. Un visionario que tiene un sueño para su ciudad, un proyecto que alcanza grandes éxitos, una mala gestión que casi acaba con él y el empeño de otro gran hombre en no echar a perder ese sueño. El partido que la Fundación Lucentum disputa hoy en Oviedo puede meterlo de lleno en el «play-off» de ascenso a la ACB. A base de esfuerzo, de talento, de excelente gestión, paciencia y fe, de Paco Pastor a Toni Gallego, el principal proyecto de baloncesto en Alicante tiene abierta la posibilidad de volver a la élite por primera vez en una década. Palabras mayores para un club refundado desde sus cimientos hace apenas nada.

Del Hall circula un famoso chiste. Unos turistas despistados preguntaron a un violinista: «¿cómo se llega al Carnegie Hall?» y este, que salía cabreado del ensayo, dijo: «práctica». Si alguien se pregunta, siguiendo el paralelismo, cómo se llega a la Liga Endesa, Rivero tiene la respuesta. Práctica, sacrificio, entrenamiento, talento y entrega. Para él y para el equipo no será un camino de ida, sino de vuelta.

Y el de hoy, en Oviedo, no será un paso más. El equipo asturiano es el único al que no hemos vencido en esta segunda fase de la liga y los nuestros querrán equilibrar el balance. El secreto para lograrlo, ya lo saben: Práctica, práctica, práctica. A la ACB o al Carnegie Hall, solo les diré una cosa: me muero por volver.