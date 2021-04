Diakité: «Se nos ha complicado, pero el Alcoyano va a Tarragona a ganar al Nàstic»

El mediocentro, autor del gol del empate que abría la esperanza de sumar los tres puntos ante el filial azulgrana, cree que los resultados no se están ajustando para nada a los méritos de los de Vicente Parras en la liguilla de ascenso.

«El fútbol no está siendo justo con nosotros, el domingo ante el Barça B se vio que no merecimos la derrota. El equipo hizo un partidazo sin recompensa, es injusto pero en este deporte no siempre gana el mejor y el Barça B lo hizo porque fue más efectivo, marcando prácticamente en las dos ocasiones que tuvo», esgrimió. El centrocampista africano pero formado en España desde su etapa como juvenil espera ahora romper esa racha de resultados negativos en casa del Nàstic a quien ya estuvieron cerca de derrotar.