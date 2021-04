Los escaladores Lucía Sempere e Iker Ortiz fueron los ganadores de la 2ª Prueba de la Copa Autonómica de Escalada en Bloque, disputada el pasado sábado en La Nucía. Esta prueba se desarrolló en el Pabellón Muixara en el nuevo rocódromo con colchonetas airbag adquirido por la FEMECV (Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana), que se estrenó en esta competición.

Los 61 mejores escaladores y escaladoras de la Comunidad Valenciana compitieron el pasado sábado en el nuevo Pabellón Muixara de La Nucía. El público con aforo limitado y medidas COVI-19, pudo disfrutar de ver en acción esta espectacular prueba deportiva.

Esta 2ª Prueba de la Copa Autonómica de la Comunidad Valenciana de Escalada en Bloque fue organizada por el Club de Muntanya El Tossal de La Nucía, FEMECV y el Ayuntamiento de La Nucía, con la colaboración de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport.

Sempere y Ortiz: ganadores absolutos

La escaladora Lucía Sempere González, Club Vents de Muntanya de Valencia y deportista becada Proyecto FER, fue la ganadora en categoría absoluta femenina. En segunda posición quedó Vera Briongos Martín del Cub de Escala Cereza Wall y tercera Silvia Fayos Lozada de Natural Climb de Valencia.

En categoría masculina el ganador fue el favorito Iker Ortiz Tudela, Club Escalada Penya Llarga Llutxent, que no dio opción a sus rivales, tanto en las clasificatorias como en la gran final. Fue el único escalador que completó los cuatro bloques de la final, concluyendo con cuatro tops, demostrando estar un escalón por encima de sus rivales. En segunda posición quedó Sergio Pau Gutiérrez del Natural Climb y tercero Sergio Sendra Noguera del Club Safor Villalonga. Destacar la quinta posición del escalador local Ximo Santanter del Club Excursionista Tossal de La Nucía, que entró en la gran final.

La entrega de trofeos contó con la presencia de Carlos Ferrís, presidente de la FEMECV, Antonio García-Cuenca, pte. Club Muntanya La Nucia y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

Intensa jornada

El pasado sábado 24 de abril se desarrolló esta 2ª Prueba de la Copa Autonómica de Escalada en Bloque en una intensa jornada de competición. Por la mañana compitieron las categorías sub 16, sub 18 y veteranos. En categoría sub16 los pódiums fueron los siguientes, en féminas: 1º Candela Sepúlveda de Alicante Vertical, 2ª Anna Martínez de La Nau Alcoi y 3ª Brisa Calderón de Natural Climb y en masculina: 1º Raúl Escribano de Alicante Vertical, 2º Manuel Pastor de Unión Excurs. Elche y 3º Marcos Estopiñá de Natural Climb.

En sub 18 en féminas: 1ª Ana Torregrosa de Alicante aventura, 2ª Aitana Picó de C. M. l’Aventura y 3ª Mariola Picó de C. M. l’Aventura y en categoría masculina: 1º Jordi Payá de Alicante Vertical, 2º Alberto Caballero FEMECV y 3º Leo Roche de Vents de Muntanya.

En veteranos los ganadores fue Mar Martínez del Natural Climb y Adolfo Castells de S. Alzirenya.