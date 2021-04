El HLA Alicante se queda en cuadro para jugar ante el potente Leyma Coruña

Pese a todo, Pedro Rivero huye de victimismos y no se escuda en las bajas antes de viajar a tierras gallegas. Tampoco considera reservar a nadie pensando en el «play-off». «Estamos cerca de la clasificación pero hay que pensar más allá, lo he hablado con los jugadores y nuestro planteamiento es competir siempre pero sin arriesgar mucho más de lo que tenemos, ya que hay que ser conscientes de que en 10 ó 15 días los podemos tener a todos. Mi labor es recuperar cuanto antes a los lesionados y a los demás no sobrecargarlos ni romperlos».

Sobre la última derrota en Oviedo, el técnico afirma que le ha dado muchas vueltas «a lo que podía hacer». «Fue una lástima, el trabajo fue impecable, espectacular. Dejamos en 60 puntos a nuestro rival y luego pasaron las circunstancias que vimos», señaló el entrenador lucentino, que recupera a Galán en este choque.

Sobre el encuentro, Rivero se mostró tranquilo: «Vamos a preparar cosas, cuando vas con problemas físicos hay otros que empujan, son circunstancias del deporte, viene así pero hay mucho margen y creo que en las próximas dos semanas vamos a estar en partidos importantes con todos recuperados».

El parte médico del HLAAlicante queda así:

Pedro Llompart: Se encuentra en la fase final de la recuperación de la lesión que sufrió en el partido ante Liberbank Oviedo. Su presencia en el partido del sábado en Coruña es dudosa

Noah Allen: El jugador estadounidense padece un arrancamiento en la cortical del primer metatarsiano del pie derecho. Es seria duda para el partido del sábado en Coruña.

Justin Pitts: El base estadounidense arrastra molestias debido a una talalgia. Duda para el partido.

Edu Martínez: El alero lucentino continúa recuperándose de la lesión que sufrió ante Destino Palencia. Tiempo de baja pendiente de evolución.

Rafa Huertas: El escolta lucentino sufre una tendinosis del peroneo lateral largo del pie izquierdo que le impedirá jugar el partido del próximo sábado ante Leyma Coruña. Periodo de baja pendiente de evolución.