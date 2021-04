El HLA Alicante busca el «play-off»

El HLA Alicante busca el sábado (19.00) ante el Leyma Coruña la clasificación matemática para el «play-off» de ascenso a la ACB con un equipo marcado por los problemas físicos. El conjunto de Pedro Rivero tiene las bajas de Edu Martínez y Huertas así como las bajas de Llompart, Pitts y Allen. El conjunto alicantino disputará su tercera jornada consecutiva a domicilio.

El HLA Alicante afronta el choque en Coruña tras cosechar dos derrotas de manera consecutiva. Los de Rivero cayeron en su visita a Valladolid y la semana pasada sufrieron una cruel derrota en Oviedo por un punto con una canasta sobre la bocina de Micah Speight.

Leyma Coruña, por su parte, suma 4 victorias consecutivas y no pierde un partido desde su visita a Alicante el 26 de marzo. Los alicantinos en aquella ocasión se llevaron la victoria por 85 a 60. El conjunto lucentino inició con ese partido una racha de cuatro triunfos consecutivos que se ha visto truncada con las dos últimas derrotas a domicilio.

El HLA Alicante ocupa la sexta posición con un balance de 8 victorias y 6 derrotas. Los lucentinos cuentan con dos victorias de margen sobre las posiciones que dan acceso al «play-off». Por otro lado, los gallegos se encuentran en segunda posición de la tabla clasificatoria con un balance de 10 victorias y 5 derrotas. Leyma Coruña certificó la clasificación para el playoff la pasada semana y busca cerrar el factor cancha para los partidos de «play-off».

El conjunto gallego cuenta con una de las plantillas más completas de la liga con jugadores muy destacados en la liga como Dago Peña, McGhee o Lotanna Nwogbo. Pese a los problemas físicos, Pedro Rivero huye de victimismos y no se escuda en las bajas ante el cuadro gallego. Tampoco considera reservar a nadie pensando en el «play-off». «Estamos cerca de la clasificación pero hay que pensar más allá, lo he hablado con los jugadores y nuestro planteamiento es competir siempre pero sin arriesgar mucho más de lo que tenemos, ya que hay que ser conscientes de que en 10 ó 15 días los podemos tener a todos. Mi labor es recuperar cuanto antes a los lesionados y a los demás no sobrecargarlos ni romperlos».

Elogios de Sergio García a la plantilla lucentina

«Es un equipo que tiene un nivel físico muy bueno, un nivel de tiro de tres puntos excepcional y luego tiene jugadores con la experiencia y veteranía para saber jugar finales de partido. Entonces vamos a tener que hacerlo realmente bien», señala Sergio García, técnico del Leyma Coruña. El club gallego contará con 500 aficionados en las gradas del pabellón.