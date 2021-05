Fin al sueño del Alcoyano (1-0)

El Nàstic entró mejor al duelo ante un Alcoyano que volvió a evidenciar falta de ideas conforme la temporada toca a su fin. Gerard Oliva buscó la escuadra en un remate controlado por José Juan a distancia que se marchó fuera y, poco después, el meta gallego tuvo que lucirse con una parada felina a remate de Bonilla. Lo mejor para los de Vicente Parras era el marcador, pues en el área rival apenas lograron concretar un mal cabezazo de Juanan y un puñado de córners sin peligro.

A la media hora, la superioridad catalana, que estaba yendo a menos, encontró el premio del gol. Un centro al segundo palo desde la banda derecha lo devolvió Fran Carbia con la cabeza al corazón del área pequeña y Gerard Oliva marcó a placer. El «9» estuvo en el lugar de un goleador y la defensa alcoyana no hizo acto de oposición. Lejos de reaccionar, el Deportivo pudo encajar el segundo tanto antes del descanso si no fuera porque Alberto Rubio despejó a córner un centro que Brugué se disponía a rematar.

Tras el paso por vestuarios, el Nàstic se replegó y cedió la iniciativa a un Alcoyano que no tardó en mover fichas para tratar de tener más presencia en campo rival con la entrada a la vez de Juli, Jona y Omar Ramos. La triple variante no mejoró las ideas en ataque del Deportivo, en gran parte por la solidez atrás del conjunto dirigido por Toni Seligrat, bien conocida por la afición de El Collao tras su buena campaña allí en la 2016-2017. El muro grana no cayó ni siquiera tras un buen centro de la izquierda que, cuando Mourad se disponía a embocar a portería, Trilles desvió fuera.

En el tramo final no cambiaron ni las sensaciones ni el marcador. Los hombres de Parras chocaron una y otra vez con el sistema defensivo del Nàstic, que también supo manejarse en el «otro fútbol». La más clara la tuvo Raúl González en una incorporación al ataque, con un remate desde el punto de penalti que tapó una vez más Trilles, salvador del conjunto tarraconense en el segundo tiempo.