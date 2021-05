Agustinos se mete en el play off de ascenso a Plata y acaricia el liderato

La emoción inundó este sábado La Catedral con la victoria de Agustinos ante Levante Marni (26-24) que clasifica a los alicantinos para la fase final por el ascenso a División de Honor Plata. El conjunto de Iñaki Pérez celebró por todo lo alto la meritoria victoria conseguida ante el segundo clasificado en un encuentro de gran intensidad en el que la enorme defensa tricolor decidió el choque. Fue un partido de gran igualdad que tuvo momentos para ambos equipos. Los visitantes dominaron más la primera parte en la que alcanzaron dos goles de renta, pero tras el descanso, Agustinos desarrolló su mejor balonmano y comenzó a mandar en el marcador. Se topó con un equipo muy serio que solo pudo claudicar al tener enfrente una inmaculada defensa. El conjunto colegial tuvo el encuentro controlado en la recta final aunque el Marni nunca se rindió y hasta los últimos segundos Agustinos no pudo celebrar la victoria. Con este triunfo, los alicantinos se meten en el play off de ascenso al que acudirán como líderes si no pinchan el próximo fin de semana en Cartagena ante un rival que no se juega nada. La Catedral, que vivirá esta semana el sector Nacional juvenil, vibró y celebró la victoria por todo lo alto.

Ficha técnica:

26 – Agustinos Alicante: Vázquez, Cabanas (9), Aarón (2), Lombardi (3), Esteve (2), Cerrotta (3), Mihail, Mateo, Bernabéu, Borja, Navarro (1), Moya (1), Calderón (1), Ponce (3) Jorge Laredo (1).

Parciales: 1-2, 3-5, 5-6, 7-8, 9-10, 11-13, 16-14, 18-16, 20-18, 23-20, 23-21, 26-24.

Árbitros: David Gallego y Manuel Barrera

Pabellón: La Catedral