Elton John felicita al alicantino Kiko Femenia por su gran temporada

La estrella del pop universal Elton John ha reconocido al alicantino Kiko Femenia como uno de los tres mejores futbolistas del Watford esta temporada, en la que los «hornets» han conseguido el ascenso a la Premier League. El cantante y compositor británico, presidente honorífico del club inglés, bajó al vestuario después de la victoria 2-0 frente al Swansea para hacer entrega de los galardones anuales a los futbolistas favoritos de la afición, que cada semana vota por sus predilectos al final de cada jornada.

Acompañado por sus dos hijos, sir Elton John sorprendió a la plantilla de Xisco Muñoz en el vestidor para darle personalmente su enhorabuena por el logro obtenido en la Championship (la segunda categoría del fútbol inglés) tras una excelente campaña. Además del lateral de Sanet y Negrals, el icono pop reconoció al delantero senegalés Ismaïla Sarr y al central chileno Francisco Sierralta.

Después de fotografiarse junto a Kiko Femenia y el resto de ganadores, el artista escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje: «Felicitaciones a todo el equipo en nuestro retorno a la Premier League», que fue respondido, entre otros, por el mítico futbolista del Manchester United y el Real Madrid, David Beckham: «Maravilloso momento para ti y los chicos»

El canterano blanquiazul ha terminado segundo en este ranking establecido por la propia masa social del equipo por detrás del goleador africano. A sus 30 años, el alicantino cumple el sueño de devolver al Watford a la Premier tras haber vivido allí buena parte de sus grandes momentos como deportista de elite después de abandonar el Hércules en 2011 previo pago culés de dos millones de euros (más 1,5 en variables) y firmar con el Barcelona por tres temporadas con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, 30 si formaba del primer equipo, algo que finalmente no ocurrió. Tras un paso fugaz por el Real Madrid, su eclosión se produjo en 2015, en el Alavés, de la mano de Pepe Bordalás, reconvertido en lateral con mucho recorrido. Desde su llegada a la liga inglesa en 2017, para muchos, la mejor del mundo, el canterano del Hércules ha sido uno de los favoritos de la afición del Watford, que ha acabado la presente campaña segundo, a seis puntos del líder Norwich.

Un vínculo especial con los «Hornets»

Elton John tiene una vinculación íntimo con el Watford desde pequeño. Según escribió en su libro autobiográfico «Yo: Elton John», a los seis años fue por primera vez al estadio y es hincha de esa franquicia desde entonces. «Lo llevas en la sangre, el Watford era el equipo de mi padre y, por tanto, el mío», reveló. «Le debo al Watford mucho más de lo que el equipo me debe a mí. Fui su presidente durante el peor período de mi vida. Cuando sentía que no había amor en mi vida, sabía que tendría el amor del club y de los aficionados. Me dio algo más en lo que concentrarme, una pasión que podía apartar mi atención de todo lo que iba mal. Si no hubiera tenido el club de futbol, Dios sabe qué hubiera sido de mí. No exagero cuando digo que estoy convencido de que el Watford me salvó la vida», confesó el icono de la música universal en sus memorias.