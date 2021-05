Agustinos acaba la temporada regular como líder y ya se centra en el play off por el ascenso

No podía acabar de otra forma la impecable temporada regular protagonizada por Agustinos. El conjunto de Iñaki Pérez se impuso de forma rotunda al Cartagena por 20-41 y se proclama campeón de forma matemática del grupo E de Primera Nacional a falta de una jornada en la que Agustinos descansa. El conjunto tricolor afrontará como líder el play off por el ascenso a División de Honor Plata que se disputa en la primera semana de junio con sede por designar. Los alicantinos no tuvieron problemas en Cartagena y desde el principio fueron adquiriendo una ventaja que fue aumentando a medida que pasaban los minutos. Fue un trabajo de equipo el que hizo que el rival nunca tuviese posibilidades de alcanzar a su rival y al descanso el partido quedó visto para sentencia. Ahora toca concentrar los esfuerzos en la fase final con el objetivo de recuperar la plaza. Las sensaciones con inmejorables.