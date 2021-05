Sandra Paños: «Era una niña muy cabezona que peleé mucho para poder jugar al fútbol»

Pero la pequeña de la casa ha sido la que más lejos ha llegado. Después de ganar con dos Ligas, dos Copas, una Supercopa y estar presente en dos Europeos de selecciones y dos Mundiales, el pasado domingo se coronó en Göteborg (Suecia) como campeona de la Champions femenina con el FC Barcelona, que ha sido el primer club español en conseguirlo.

Sandra siempre quiso ser futbolista, pero no lo tuvo fácil de niña. Estudió en el colegio Jesuitas de Alicante. Primero alternó el fútbol-7 y el fútbol sala jugando con niños. Luego comenzó a jugar en el Sporting Plaza Argel de Alicante y en 2010, con solo 17 años, fichó por el Levante, con el que debutó en Primera División. Tras cinco años en club valenciano y ser internacional en todas las categorías inferiores de la selección española llegó al Barcelona, con el que ha logrado la mayor parte de sus éxitos, que le han llevado a ser la mejor portera de la Champions en los últimos años.

Es la guardameta titular de la selección española y tras perder la final de 2019 contra el Olimpique de Lyon, el domingo pudo, por fin, alzar la copa de la Liga de Campeones y marcar un hito en el fútbol femenino español.

¿Qué significa haber conseguido su primera Champions y la primera del fútbol español?

Una recompensa a muchos años de trabajo. Es un sueño que tienes desde pequeña. Ser la primera vez, hacer historia con tu club y lograrlo por primera vez para el fútbol femenino español es un sueño cumplido.

¿Lo considera el éxito más importante de su carrera?

Hasta el momento sí, pero espero que no se quede en eso (risas).

Después de perder la final de 2019, ¿esperaba que pudiera llegar?

En 2019 nos llegó un poco pronto. El equipo no tenía el estado de madurez que tiene ahora. Perdimos frente un gran Olimpique de Lyon, que era el monstruo que ganaba todas las Copas de Europa. Tras perder la final, tuvimos claro que había que cambiar muchas cosas. El año pasado estuvimos a punto de volver a jugar la final y no llegamos porque no metimos goles, porque ocasiones tuvimos. Y al f in, este año hemos logrado el título tan esperado por todas nosotras y todos los culés.

¿Puede significar esta Champions el empujón definitivo para que siga el gran crecimiento que está experimentando el fútbol femenino español?

En España estamos creciendo poco a poco. Más que hacerlo rápio, hay que hacerlo despacio y sentando unas buenas bases para que no decaiga. Es importante la repercusión que está teniendo en los últimos años la Selección Española y el Barcelona. Nos estamos ganando el respeto a nivel internacional.

También debe ayudar a la llegada de patrocinadores, porque sin dinero es difícil avanzar...

Es súper importante que haya patrocinadores, que la gente vaya conociendo cada vez más nuestro fútbol y que los medios de comunicación también hagan repercusión del fútbol femenino y se pueda ver por televisión. Cuando se consiguen este tipo de logros siempre es más fácil que se suban al carro, por eso, es importante.

¿Se puede vivir ya del fútbol femenino?

Hace unos años firmamos el primer convenio colectivo con unos derechos mínimos. Al ser el primero, había cosas que mejorar y esperamos que lo podamos conseguir en los próximos años. Para crecer necesitamos unas mínimas condiciones, con un salario y bases de cotización para que nos reconozcan como profesionales. Es muy importante, más con la que está creciendo el fútbol femenino.

¿La aparición del Real Madrid ayuda?

Sí, porque es un club que tiene una gran fuerza mediática y económica. Eso ayuda para que otros equipos también apuesten por el fútbol femenino y podamos lograr que todos los clubes de Primera División puedan tener una sección femenina.

Laporta estuvo en la final de Göteborg. ¿Qué les dijo? ¿Va a seguir apostando fuerte?

Estaba muy contento y orgulloso de haber logrado la primera Champions femenina. Ya sabemos como es Laporta, quiere títulos, títulos, títulos...

¿Pensaba cuando era una niña que podría vivir del fútbol y llegar tan lejos?

Era una niña muy cabezona. Estudié en el colegio Jesuitas y solo jugaban los niños. Tuve que pelear mucho para que me dejaran jugar. Estoy muy agradecida a mi familia que siempre me ha apoyado y me ha dado buenos consejos. Eso es muy importante para una niña que quiere jugar el fútbol. Ahora soy súper feliz. Al principio, ves los sueños lejanos, pero luego, conforme vas pasando etapas, se van cumpliendo. El salto del Levante al Barça fue importante, a nivel deportivo y en un momento idóneo.

¿Qué les diría a las niñas que empiezan ahora y que quieren jugar al fútbol?

Si creen en lo que quieren ser y hacen los sacrificios necesarios, los sueños se pueden cumplir.