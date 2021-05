Barcelona, Tokio y la fábrica de instantes

Amberes (Bélgica), treinta y uno de agosto de 1920. Ya con el segundo tiempo en juego, la selección española continuaba perdiendo ante Suecia en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos. El solitario gol encajado por el Divino Ricardo Zamora en el minuto 28 seguía pesando en las botas aún más que el embarrado terreno de juego del pequeño estadio de Broodstrat. Además, la extrema dureza que había adquirido el partido -calificado durante décadas como el más violento de la historia- y el rigor defensivo de los escandinavos complicaban enormemente las llegadas al área rival. El jefe de la sala de máquinas, “el hombre langosta” Josep Samitier -lo más parecido a un Xavi Hernández de la época- no encontraba huecos en la zaga sueca y era casi una quimera que llegara un buen balón a los delanteros Sesúmaga o Pichichi. La resolución del encuentro no parecía que fuese a nacer de las piernas del maniatado cerebro catalán. Ante esto, las figuras de sus dos lugartenientes en el centro del campo, el todoterreno Sabino Bilbao y el rudo José María Belauste, crecían a medida que los suecos achicaban la de Samitier. Y, precisamente, de un centro de Sabino y un “remate” de Belauste llegó la jugada más icónica de la selección hasta el gol de Zarra ante Inglaterra en el Mundial de Brasil. Corría el minuto 51 de partido y el balón estaba en poder de Sabino, que vio cómo se desmarcaba un encorajinado Belauste. El hombre del pañuelo en la cabeza, que se las había tenido tiesas con sus rivales durante toda la tarde, se metió en el área sueca y gritó el mítico “a mí el pelotón, Sabino, que los arrollo”. Y a Sabino Bilbao no se le ocurrió otra cosa que hacerle caso: centró hacia Belauste, que controló -solo Dios sabe cómo- para, a trancas y barrancas, introducirse en la portería de Suecia con el balón, el portero y tres defensas incapaces de detenerlo. El tanto supuso el provisional empate a uno y, por la forma de conseguirlo, el nacimiento del apelativo de “la Furia” para el combinado nacional. Cinco días después, tras vencer a Países Bajos por tres a uno, la que fue la primera “Roja” de la historia conseguía para el deporte de nuestro país la segunda medalla de plata en Flandes (la otra fue en Polo) y el primer gran éxito español en un deporte olímpico actual. Pero mejor empecemos por el principio...

DE LA SEQUÍA A LOS BROTES VERDES (1896-1988)

Tras estar ausentes en Atenas 1896, la primera participación hispana llegó en París 1900. A estos Juegos -que, recordemos, estaban enmarcados dentro de la Exposición Mundial de la capital francesa- acudieron únicamente ocho deportistas, entre ellos los pelotaris Villota y Amézola que consiguieron en la modalidad de parejas el primer oro español de la historia. Esta primera y las sucesivas participaciones españolas en Juegos Olímpicos estuvieron marcadas por la escasez de deportistas (fundamentalmente por razones económicas). Este hecho se vio reflejado en el medallero. Y es que hasta 1976 el balance hispano era de apenas once medallas en trece Olimpiadas, siendo las mejores participaciones las de Amberes´20 y Montreal´76, que se saldaron ambas con dos platas. Salíamos a una “chapa” de media cada cuatro años. Demasiado poco…

Tuvimos que esperar hasta los Juegos de 1980 y 1984 para ver los primeros brotes verdes del deporte español (once preseas entre ambas citas). En dos ediciones, España había igualado el botín de las trece anteriores. Eso sí, con muchas reservas, pues ambos JJ.OO. estuvieron marcados por el boicot. A Moscú no acudieron Estados Unidos y varios de sus aliados occidentales, como Canadá, Japón o la República Federal de Alemania. En total, hubo 66 países que no perdonaron la presencia militar soviética en Afganistán. Cuatro años después se dio la vuelta a la tortilla y fueron los propios soviéticos y la mayor parte de los Estados del telón de acero los que no asistieron a Los Ángeles. Precisamente en el legendario Forum de Inglewood de la capital californiana, el deporte español protagonizaba otra gran gesta tras superar en las semifinales de baloncesto a la hasta entonces invencible Yugoslavia de un jovencísimo Petrovic. Ya en la final, ante una selección de Estados Unidos comandada por Mullin, Ewing y un tal Michael Jordan, España sucumbió por 96 a 65. Pero poco importaba. La plata supo a oro y es que, además de dar impulso al basket español, la hazaña de los chicos de Díaz-Miguel posibilitó, entre otras muchas cosas, que los Calderón, Navarro o Gasol, en sus primeros botes al balón, soñaran con ser los nuevos Corbalán, Epi o Fernando Martín...

Los Juegos de Seúl parecía que iban a determinar el verdadero progreso del deporte español. Dejando a un lado los regímenes autoritarios comunistas (fundamentalmente la URSS, China, Alemania del Este y, en menor medida, Cuba), uno de los medidores sorprendentemente más exactos del progreso social y desarrollo económico de un país es su nivel deportivo. Estamos en 1988 y hace algo más de dos años que el Estado español está integrado en la Unión Europea (por aquel entonces Comunidad Económica Europea). Asimismo, la España de las libertades es una democracia plenamente consolidada y su P.I.B. le hace ser la novena potencia mundial… Todo hacía presagiar que nuestro deporte iba a superar la prueba del algodón en los primeros JJ.OO. sin boicot en ocho años. El objetivo más ambicioso era superar en la capital surcoreana los seis metales de Moscú. No se consiguió pero se duplicó el mejor resultado logrado hasta entonces en unas Olimpiadas sin ausencias: cuatro medallas (oro de Doreste en Vela; plata del doble Sánchez Vicario-Casal en Tenis y bronce para el nadador Sergi López y para Jorge Guardiola en Tiro).

EL ANTES Y EL DESPUÉS: BARCELONA 92

Diecisiete de octubre de 1986, Lausana (Suiza). 13,40 horas. Tensa espera. Estamos a escasos segundos de saber qué ciudad ha sido la elegida por los miembros del COI para ser sede de los Juegos de la XXV Olimpiada. Las candidatas son Barcelona y París. Parece que ha llegado el momento... El presidente Juan Antonio Samaranch saca un papelito de un sobre y, en el francés más perfecto que le permite su origen catalán, pronuncia aquel “a la Ville du Barcelona” que, esta vez sí, cambiaría para siempre el deporte español. Barcelona 92 ya es una realidad…

Decir Barcelona es hablar de una ciudad vivaz y vibrante; del modernismo y de literatura, de arte y cultura. Es decir Gaudí, Miró o Tàpies. Incluso Picasso y Dalí. Es un paseo nocturno por el Gòtic o un escalofrío al (ad)mirar por primera vez la Sagrada Familia… La Ciudad Condal es dónde enmarcar los sentidos, las sensaciones… y el lugar en el que el deporte español, por fin, se hizo mayor. Decía Arthur Schnitzler, novelista austríaco y colega de Freud, que “estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida”. Y vaya si lo aprovecharon los deportistas españoles: veintidós medallas (trece de ellas de oro, siete de plata y dos bronces). Algunas de ellas esperadas, como las de López-Zubero (natación), el ciclista José Manuel Moreno o varias de las cinco que se ganaron en vela. Y otras que fueron auténticas sorpresas, como la de los equipos de tiro con arco masculino o el de hockey femenino. Mención aparte merecen las que nos erizaron la piel. Como las platas de Jordi Arrese en tenis, de la oriolana Carolina Pascual en gimnasia rítmica y de la selección de waterpolo en aquella épica final ante Italia... O los inolvidables oros de Míriam Blasco (alicantina de adopción y primera española medallista de la historia), de Fermín Cacho en 1500 o el de la selección de fútbol -que contaba con el alicantino Paqui Veza- en una emocionante final ante Polonia que se decidió con un gol de Kiko Narváez en el último minuto… Sin duda, el programa ADO´92, que se había iniciado en el 87, dio sus frutos en Barcelona. España había llegado puntual a su destino codeándose con las grandes potencias olímpicas.

LA CONSOLIDACIÓN COMO POTENCIA DEPORTIVA

Era de esperar que los posos del “efecto Barcelona” se hicieran notar en Atlanta 96 y Sídney 2000. Y así fue. Especialmente en la capital del estado de Georgia. Allí España obtuvo 17 medallas (cinco de ellas de oro), destacando las victorias de Induráin en contrarreloj individual, del equipo femenino de gimnasia rítmica (con Estela Giménez y la vilera Marta Baldó) o de la selección de waterpolo. Además, hubo otros dos metales con color alicantino: la plata de la selección de Hockey -con Joan Escarré como estrella- y el bronce de la judoka de Torrellano, Isabel Fernández. Sídney reflejó una eventual desaceleración del deporte español: hubo un retroceso en el medallero pero no así en el número de finalistas (deportistas situados entre la cuarta y la octava posición). En la ciudad de la Casa de la Ópera tuvimos siete finalistas más que en Atlanta y, entre ellos, hubo nada menos que once cuartos puestos. De entre los once metales que se consiguieron destacan los de los equipos de fútbol y balonmano y los tres oros: Gervasio Deferr (gimnasia), Joan Llaneras (ciclismo) y nuestra Isabel Fernández, que iba a ser en Atenas 2004 la primera abanderada de la delegación española. Precisamente en la capital griega, los resultados volvieron a ser excelentes: 52 finalistas y veinte medallas, de las cuales hay que destacar el segundo oro olímpico consecutivo de Deferr, el del canoísta David Cal y el de la pareja de 49ers en vela (X. Fernández/Íker Martínez).

Las siguientes olimpiadas han seguido la misma línea que Atenas 2004. Tanto en Pekín 2008 como en Londres 2012 los atletas españoles subieron diecinueve veces al podio mientras que en Río de Janeiro lo hicieron en diecisiete ocasiones. En los Juegos de la capital china, en los que vimos vestirse de oro a toda una leyenda viva del deporte mundial como Rafa Nadal y en los que incluso tuvimos deportistas que hicieron doblete -David Cal (dos platas) y Llaneras (oro y plata)- fueron unos “perdedores” los que acapararon todos los flashes. La selección de baloncesto de los Gasol, Navarro, Calderón o Rudy Fernández perdió la final ante Estados Unidos en lo que todos los expertos califican como el mejor partido de baloncesto de selecciones de la historia. La derrota (118-107) ante el Redeem Team de LeBron James, Anthony o Bryant supuso la culminación del sueño que germinó con aquella plata del 84 y la mejor victoria posible: ser recordados para siempre.

Los dos últimos JJ.OO. disputados hasta la fecha, los de Londres 2012 y Río 2016, trajeron la nada despreciable cifra de 67 diplomas que complementaron los treinta y seis metales conseguidos entre ambos. A orillas del Támesis lo más relevante, dentro de la buena actuación general, fue el oro del taekwondista Joel González, el nuevo subcampeonato de la selección de baloncesto -derrotada otra vez por USA en otro partido histórico (107 a 100)- y las dos platas de la nadadora Mireia Belmonte. Por lo que respecta a lo sucedido en Río de Janeiro, nos quedamos con el nuevo doblete de Belmonte (esta vez de oro y plata) y con los triunfos de Carolina Marín -en un deporte sin tradición en España como el bádminton- y de la saltadora Ruth Beitia (que, a la cuarta y con 37 años, pudo por fin saborear la gloria olímpica). ¿Todo mujeres? Por supuesto. Y es que, si nos ceñimos precisamente a estos dos últimos Juegos Olímpicos, de las 36 medallas conseguidas por España, 22 fueron ganadas por nuestras féminas (61%). Además de esto, hay que añadir que en la expedición enviada por el COE a Los Ángeles 84 apenas había un 10% de mujeres mientras que en Río el porcentaje ya fue del 47%. Estos datos ponen de relieve a España como un país moderno y desarrollado y, el hecho de que 125 de las 151 medallas olímpicas españolas hayan sido ganadas entre 1992 y 2016, le reafirman como potencia deportiva.

TOKIO Y LOS NUEVOS INSTANTES

¿Pero qué podemos esperar de los Juegos que comienzan (si el Covid lo permite) el 23 de julio? ¿Se superará el tope de veintidós medallas? En el gráfico que verán a continuación figuran las opciones españolas en Tokio 2020.

A poco más de dos meses vista para el inicio de los Juegos Olímpicos y a tenor de este primer esbozo, podemos ver que hay mimbres más que suficientes para seguir creciendo y obtener, al menos, una cifra cercana a las veinticinco medallas. Barcelona 92 supuso el punto de inflexión de nuestro deporte. Lo sucedido en la capital catalana cambió para siempre nuestra forma de competir. Desde entonces aprendimos a ganar y, sobre a todo, a normalizar lo que hace pocos años era extraordinario. ¿Logrará España mejorar el registro de los veintidós metales en Tokio? Es posible pero, lo consiga o no, de lo que no hay duda es dos cosas: la primera, que aquellas Olimpiadas de una, dos o cinco medallas ya nunca volverán y, la segunda, que nuestros deportistas seguirán fabricando instantes que, cristalicen o no en oros, platas o bronces, quedarán para siempre en nuestras retinas. Y es que, como alguien dijo una vez, somos instantes. Y tenía toda la razón. Nuestro deporte es todo lo bueno y lo malo vivido en los 125 años de la era moderna del olimpismo. Los deportistas españoles que estarán en Tokio son las lágrimas de Manel Estiarte tras perder la batalla final ante el Settebello, el humillante “angolazo” de Barcelona o la medalla de chocolate de Marathon Man Martín Fiz en Atlanta 96… pero también son los gritos de Carolina Marín, el “¡vamos!” de Arantxa Sánchez Vicario o aquel “a mí el pelotón, Sabino, que los arrollo”... El deporte español se fundamenta en esos momentos y en mil más... ¿Listos para vivir los nuevos instantes que llegarán a partir del 23 de julio?