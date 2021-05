Joaquín Rocamora: «A priori nadie cuenta con el Elche, pero la Copa es diferente a la Liga y puede pasar de todo»

El Club Balonmano Elche Visitelche.com afronta a partir de mañana viernes, en la localidad canaria de Telde, la fase final de la Copa de la Reina de balonmano femenino. Las «guerreras franjiverdes» son las actuales subcampeonas del torneo, después de su gran actuación en la pasada edición, disputada en septiembre en Alhaurín de la Torre (Málaga), donde dieron la sorpresa eliminando en cuartos de final al Bera Bera y llegaron a la final, en la que perdieron frente al anfitrión, el Rincón Fertilidad Málaga.

El conjunto ilicitano disputa los cuartos de final (13 horas, Teledeporte» frente al KH7 Granollers y en caso de victoria se enfrentará en semifinales al ganador del enfrentamiento entre el Bera Bera San Sebastián, actual campeón de Liga, y el Rincón Fertilidad Málaga, actual campeón de la Supercopa, la Copa y recientemente la European Cup.

Por el otro lado del cuadro, se enfrentan el Atlético Guardés y el Liberbank Gijón y al Rocasa Canarias, que ejerce de organizador, y el Aula Alimentos Valladolid.

El conjunto ilicitano tenía marcado en rojo la Copa de este año, con la ilusión de poder lograr el primer título de la historia del club. Sin embargo, en los últimos tres meses no están mostrando el nivel esperado en la Liga Guerreras-Iberdrola y la mala suerte se ha cebado en varios partidos que han perdido por la mínima, lo que le han alejado de los primeros puestos de la clasificación. Especialmente dolorosa fue la derrota del pasado sábado contra el Valladolid en Carrús.

A pesar de ello, su técnico, Joaquín Rocamora, recuerda que la Copa de la Reina es una competición totalmente distinta a la Liga Guerreras-Iberdrola y que en la pasada edición tampoco nadie daba un duro por ellos y, luego fueron subcampeonas y estuvieron a punto de levantar el título.

¿Cómo afrontan esta nueva edición de la Copa?

La afrontamos con mucha ilusión. Estamos en una mala dinámica en la Liga, pero la Copa no tiene nada que ver. Los pronósticos son los mismos que en la anterior fase final del mes de septiembre en la que, a priori, nosotros íbamos de invitados de piedra y terminamos siendo subcampeones. Sabemos que no tenemos nada que perder y mucho que ganar.

¿La mala dinámica que están llevando últimamente en la Liga puede restarle posibilidades de hacer algo grande?

Ahora la gente piensa en las tendencias de Liga. El Bera Bera está un par de puntos por encima del resto, el Guardés está muy bien y el Granollers también está en un gran momento y ha ganado los dos últimos partidos frente al Rincón Fertilidad Málaga y Guardés. Y el Elche ha ganado un solo partido en los últimos tres meses y todo el mundo piensa que no tenemos nada que hacer. Pero hay que jugar los partidos y la pista dictará sentencia.

¿Ir de tapadas puede ser bueno para luego dar la sorpresa?

No sé si es bueno o no. Lo que tenemos claro es que la Copa no tiene nada que ver con la Liga. Nosotros tenemos que ir a disfrutar y, si disfrutamos y somos capaces de generar nuestro juego, seremos un equipo muy competitivo con posibilidades de ganar al cualquiera.

El primer rival en cuartos de final va a ser el KH7 Granollers, un equipo al que ya os habéis enfrentando varias veces esta temporada, tanto en la Liga como en competición europea. ¿Cómo se presenta ese primer encuentro?

Sí, hemos jugado cuatro veces con un balance de tres victorias y una derrota. En los dos últimos enfrentamientos, ganamos de dos goles en casa y perdimos de uno allí. Va a ser un partido muy igualado, que se va a decidir del lado de aquel equipo que sepa rentabilizar mejor las variantes que intentemos aplicar respecto a partidos anteriores. Somos dos equipos que nos conocemos muy bien y aquel que sepa descolocar al contrario con sus variantes será el que se lleve el encuentro

¿La mayor preocupación ahora es recuperar moral y anímicamente a las jugadores para afrontar una competición diferente después de los malos resultados que han cosechado en la Liga?

Eso es lo que pretendemos. Está siendo algo nuevo para nosotros esta mala racha de partidos sin ganar a la que no estábamos acostumbrados en los dos últimos años. El martes después del entrenamiento hicimos una cena del equipo y lo más importante es hacer piña y recuperar las buenas sensaciones. Hasta ayer miércoles no empezamos a preparar nada de la Copa. Lo que queremos es sentirnos nosotros mismos como equipo, disfrutar como hemos hecho muchas veces y, a partir de ahí, sabemos que la Copa tiene una atmósfera distinta y que debemos ser conscientes de que con un pensamiento competitivo somos un equipo difícil de batir. A partir de ahí, los rivales que tengamos son secundarios.

Si ganan al Granollers, en semifinales se encontrarían con el Bera Bera, actual campeón de Liga, o con el Rincón Fertilidad Málaga, actual campeón de Copa y reciente campeón de la European Copa. Será muy difícil el camino para intentar repetir la final...

No pensamos más allá del partido de cuartos de final del viernes frente al Granollers. Solo pensamos en el primer encuentro. Si lo ganamos, como si nos quieren poner un equipos con un all star de toda la Liga. Ahora solo pensamos en recuperar sensaciones, disfrutar, ser competitivos e intentar ganar al Granollers.

Lo que está claro es que un año más la Copa de la Reina va a ser una competición bonita, apasionante e igualada...

Seguro. Como he dicho, la Copa de la Reina es diferente a la Liga y tiene una atmósfera distinta. A priori, puede parecer que Bera Bera está dos escalones por encima. Ha ganado la Liga con mucha superioridad. En los últimos encuentros ha vencido al Rocasa de siete goles y a nosotros y al Granollers de diez. Aún así, ni siquiera estará pensando en que se va a pasear. Todo se va a decidir por pequeños detalles y hay que estar muy concentrados.