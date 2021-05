Txemi Urtasun: «La temporada del HLA ha sido una montaña rusa, queremos dar la mejor cara en este play-off»

No le concede especial importancia al hecho de tener el factor cancha en contra en el «play-off». Txemi Urtasun sabe que el HLA es capaz de hacer partidos gloriosos lejos del Pedro Ferrándiz y confía en arrancar el sábado con victoria en Castellón.

Cuenta atrás para que empiece lo «serio» de esta temporada con la disputa de los «play-off» por el ascenso...

La verdad es que vamos con mucha ilusión y tenemos muchas ganas de que empiecen estos partidos, que son muy bonitos y muy chulos de jugar. Con ganas de que todo el trabajo del año salga bien y compitamos de la mejor manera posible.

¿Cómo explicaría el recorrido del HLA Alicante para llegar a estas eliminatorias?

Ha sido un poco montaña rusa. Hemos pasado por momentos muy buenos, luego muy malos, por lesiones, partidos en los que solo hemos podido jugar seis jugadores como en el de La Coruña... Creo que el equipo se ha mantenido unido, tiene claro todo y le sobra experiencia como para poder ir solventando todos estos problemas que tienen los equipos habitualmente. No es que seamos una cosa extraña y ahora cuando llegue el momento de la verdad pienso que mentalmente estamos preparados y esperemos que físicamente también. Que nos salgan bien las cosas.

¿Era el TAU Castelló el equipo que preferían para este primer cruce?

Es muy complicado la verdad porque está todo muy igualado. Lo preferíamos por los viajes y por jugar en sábado. Al final ir a Galicia en tan poco tiempo dos veces en un hipotético tercer partido sería el mayor inconveniente, no tanto el hecho de que un equipo sea mejor que otro porque se ha visto durante el año que todo está muy igualado.

Este año no puede acudir mucho público a los pabellones, ¿Considera igual de decisivo el factor cancha?

Es muy importante tener el factor cancha. En esta segunda vuelta hemos sacado todos los partidos en casa y fuera solo uno. Para nosotros sí que sería importante, pero no lo tenemos y habrá que intentar sacar partidos fuera de casa. Quizás por haber menos público igual tiene un poco menos de importancia y a veces también se vuelve en tu contra. Cuando no te salen las cosas y los espectadores están viendo algo que no les gusta el factor cancha se vuelve en contra. Hay un momento en las eliminatorias en el que al equipo contrario le pesa un poco el hecho de jugar en casa, así que esperemos llegar a que se produzca esa sensación.

¿Cree que el TAU Castelló es el equipo que más ha evolucionado en esta segunda fase?

Yo creo que ha mostrado una línea regular durante todo el año. Es un equipo muy completo y no se puede jugar todo el año a un mismo nivel. Es un gran equipo y tiene argumentos en todas las posiciones para hacernos la vida muy complicada. Se les ve bien como equipo y llegan en un buen momento. Han tenido una buena evolución durante el año.

¿Qué partido espera el sábado? ¿Tendrá algo que ver con el que de la primera fase en el consiguieron la victoria?

Se puede acercar más al segundo que al primero en el que fue un partido igualado que se lo llevó el que mejor jugó, que fueron ellos. Tuvieron las ideas más claras y más acierto en momentos determinados. Me espero un partido igualado en el que los detalles y el acierto va a hacer decantar el partido. Luego esto es deporte y puede pasar cualquier cosa pero a priori todo dice que los pequeños detalles en estas eliminatorias van a marcar la diferencia.

Ha dado un paso adelante con las numerosas bajas del equipo, ¿Se encuentra en el mejor momento de la temporada?

Sí, me encuentro bien y cómodo. Nunca había experimentado el jugar tanto tiempo seguido de base y la verdad es que me encuentro cómodo en esa posición. Siento que tomo más decisiones y a la hora de tomarlas y de ser agresivo noto que tengo las ideas más claras al llevar más el partido en la cabeza. Me encuentro bien y espero hacer buenos partidos, ayudar al equipo y aportar mi experiencia que en estos momentos será importante y ayudar a los más jóvenes.

¿Le ha sorprendido la irrupción de Guillem Arcos?

La verdad es que no. Desde pretemporada lleva entrenando muy bien con nosotros, él siempre que baja con su equipo lo hace bien y las lesiones han hecho que tenga más protagonismo con nosotros y ha sido capaz de hacerlo bien. Es un jugador joven con unas piernas muy buenas con un baloncesto que le sale de manera natural.

¿Le hubiera gustado una serie al mejor de cinco?

La última que jugué al mejor de cinco con el Valladolid nos fue muy bien, pero para nosotros yo creo que a tres está muy bien jugando con el factor cancha.