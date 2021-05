El Alcoyano ha iniciado la planificación de lo que será su estreno en la nueva Primera División RFEF con negociaciones a la baja según palabras de su director deportivo, José Luis González, quien ha explicado que las razones de esta decisión «son meramente presupuestarias» y entiende que sea una situación complicada «pero es el único camino para lograr que el balance de gastos e ingresos sea equilibrado».

González ha admitido que no le hubiera gustado llegar a este momento «pero fueron contratos que fueron firmados en agosto pasado con unas promesas de lo que iba a ser la nueva Segunda B Pro que no tienen nada que ver con la realidad actual». «Esos ingresos que en su momento prometió la Federación no se van a dar lamentablemente», añadiendo el director deportivo del Alcoyano que «en las actuales circunstancias no se pueden asumir esos contratos y así se lo hemos hecho saber a los futbolistas», ha agregado. En esta situación de tener contrato en vigor para la próxima temporada, se encuentra el defensa Jordán Sánchez, los centrocampistas Juanan Casanova, Javi Antón, Ramón López, Ángel López, Juli Cerdá y los delanteros Manuel Raíllo y Jona Mejía.

González es consciente de que son contratos que «están firmados» aunque vuelve a recalcar que en la nueva realidad de lo que será la Primera División RFEF «no podremos hacer frente a ellos y ahora mismo no sé qué pasará», ha reconocido. El Alcoyano ya ha cerrado la primera renovación, ha sido la del portero José Juan, y desde la dirección deportiva se confía que en las próximas horas se cierre la continuidad de los defensas Raúl González y Pablo Carbonell, a los que González ha calificado de «objetivos prioritarios». También ha confirmado las dos primeras bajas, que son el defensa Ángel Cano y Omar Ramos.