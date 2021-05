José Juan: "Me gustaría jugar con el Alcoyano en Segunda División"

El héroe de la última edición de la Copa del Rey, que adquirió una notable popularidad a raíz de su sobresaliente actuación que fue decisiva en la eliminación del Real Madrid, será a sus 41 años cumplidos el pasado 31 de diciembre el 'abuelo' de la nueva Primera División RFEF.

En el acto en el que se ratificaba su continuidad en el club por tercera temporada consecutiva, el director deportivo José Luis González ha explicado que "a la hora de plantear la renovación no hemos mirado el DNI, sus números de esta temporada lo dicen todo y hemos llegado a un acuerdo en 5 minutos. Ojalá no sea el último contrato que firme con nosotros", ha indicado.

Sobre su edad, el meta gallego ha sido claro confesando que "ahora mismo no me planteo si voy a estar una temporada, dos o dentro de seis meses me tengo que marchar a casa. Aquí quien habla es el verde, que es quien pone a cada uno en su sitio. Sin trabajo no hubiera llegado hasta aquí, luego es el míster quien decide".

Con experiencia en Primera División, pero sobre todo en Segunda, José Juan ha reconocido que estas dos temporadas que lleva en el Alcoyano han sido muy especiales, hasta el punto de esgrimir que "he disfrutado mucho, han sido dos ascensos consecutivos y luego la experiencia de la Copa del Rey. Estoy muy a gusto en este club y mi intención era quedarme aquí. Han sido dos de mis mejores años como profesional".

El guardameta cree que la fuerza del Alcoyano la próxima temporada en la nueva categoría "volverá a estar en el vestuario. Ante otros clubes con mayor potencial económico, nuestra fuerza debe ser la humildad y la unión del grupo. Soy ambicioso y aspirar a lo máximo en este club es subir de categoría. Me gustaría poder jugar algún día con el Alcoyano en Segunda División", ha concluido