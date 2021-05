El HLA cae en el primer asalto del "play-off" en un mal partido en Castellón

No arrancó el «play-off» de forma brillante con dos equipos muy temerosos que tardaron tres minutos en anotar la primera canasta del partido. La espesura era la nota dominante aunque el TAU ofrecía algo más que un pobre HLA que no encontraba el camino correcto. Demasiadas pérdidas y escasa anotación, aunque los locales tampoco estaban finos en unos primeros diez minutos que solo sirvieron para tantearse ambos equipos (10-10).

El encuentro se puso serio en el segundo cuarto. El TAU fue muy superior a un Lucentum en el que solo Urtasun evitaba que la diferencia fuera insalvable. Zohore restaba más que sumaba y el conjunto castellonense consiguió la máxima renta a falta de cuatro minutos para el descanso con un inquietante 30-19. El acierto local condenaba a los alicantinos hasta que de nuevo Urtasun pone la inspiración en su equipo para reducir la ventaja con un parcial de 0-8 y dos triples del escolta navarro. Cuando todo parecía que se equilibraba fue Alvarado el que vuelve a alejar al HLA del partido y obliga a Rivero a pedir un tiempo muerto para tratar de equilibrar el resultado.

No funcionaban las cosas. El juego interior apenas aportaba nada positivo ante un rival con muchos más argumentos que su rival en todas las posiciones. Los alicantinos no podían encomendarse en esta ocasión a Pitts porque no era su día y la ausencia de Llompart fue un serio inconveniente. Al final, al descanso 36-29. Lo único positivo es que la diferencia no era insalvable pese a los méritos realizados.

No arrancaron bien las cosas tras el paso por los vestuarios para el equipo de Rivero con la canasta de Juanjo García y la antideportiva de Edu Martínez para devolver los 11 puntos de renta al TAU. De nuevo era Urtasun el único que evitaba que el partido estuvieron roto en los primeros cinco minutos de la segunda parte. Pero la dinámica no varió y el HLA se fue alejando por momentos y el equipo local pone su máxima diferencia con el 50-30. Cada vez más difícil el partido ante un inspirado rival muy superior en todas las facetas que comenzaba a sentenciar el primer partido de la eliminatoria (57-42). La única arma de los lucentinos era Urtasun. Un fino hilo de esperanza se abrió con otro triple del navarro y otro de Gjuroski para reducir la ventaja por debajo de los 10 puntos. Pese a ello, las sensaciones eran malas y el tercer cuarto acabó con un 61-48 que no aventuraba nada bueno.

Solo con Urtasun la misión se antojaba casi imposible. La técnica a Rivero tampoco ayudó y el TAUencarrilaba la eliminatoria. Casi a la desesperada, el Lucentum lo intentaba a base de triples, único argumento que le quedaba en busca de un milagro.

El HLA transmitió otras sensaciones con la entrada de Guillem Arcos, pero el TAU tenía la victoria en su mano y el único propósito era coger toda la confianza posible para el próximo partido.