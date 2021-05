Ana Isabel Martínez: «Había ganado títulos, pero hacerlo con el Elche es mi retirada soñada»

Ganar con el Elche la Copa de la Reina y justo antes de su retirada. ¿Es el colofón perfecto a su carrera?

Sin duda alguna. Es un sueño cumplido. Más no podía pedir.

A pesar de que el equipo no estaba bien en los últimos partidos de Liga, en el fondo, eran conscientes de que estaban ante una gran oportunidad...

En la Liga no estábamos haciendo buenos partidos, aunque estábamos trabajando mucho. Cuando llegamos a Telde, pensamos que solo nos podía deparar momentos bonitos y que teníamos que disfrutar del torneo y de los partidos. Al final, eso surtió el efecto deseado y salió todo perfecto.

Incluso, usted, cuando anunció su retirada el pasado 7 de abril también decía: «Pero ojo que no ha terminado la temporada y aún nos quedan dos meses de luchar por cosas bonitas». ¿Ese era el presagio de que tenía entre ceja y ceja la Copa de la Reina para poder despedirse a lo grande?

(Risas). Al final siempre quieres lo mejor. Sabíamos que era una oportunidad importante que no se presenta todos los días y que también nos daba la posibilidad de volver a jugar competición europea la próxima temporada. Las sensaciones eran positivas y decíamos: Ojo, hay que tener en cuenta al Elche, porque somos un equipo que siempre compite bien y podemos ganarle a cualquiera. Y así ha sido.

El equipo ofreció su mejor versión desde el primer día en cuartos de final hasta la final. ¿Esperaban estar así?

Hicimos un torneo de menos a más. El primer partido frente al Granollers era muy importante y era el que necesitamos a nivel emocional. Nos ayudó mucho para disfrutar y dejarnos todo en la pista. Ganar nos permitió creer en hacer algo bonito. Luego se certificó en semifinales con un gran encuentro frente al Bera Bera y en la final contra Aula Valladolid, que también estuvimos muy bien.

Toda la plantilla sacó lo máximo. ¿Se puede decir que el Elche ha realizado una Copa de la Reina perfecta?

Cuando todas reman a favor de corriente es más fácil que las cosas salgan. Hicimos un torneo espectacular en todas las posiciones y todas las facetas del juego. En la portería, en defensa, en el pivote, en los lanzamientos de siete metros... Siempre mostramos nuestros mejores argumentos y vimos que, jugando así, era imposible que nos ganaran.

Y aunque queda un partido de la Liga Guerreras-Iberdrola, en realidad era el último torneo de Ana Martínez. Al final, el primer título del club, ganarlo con el Elche, rendir fenomenal en la pista. Es como si hubiera salido todo de los mejores sueños...

Cuando me lo recordáis la prensa, me paro a pensarlo y aún no termino de creérmelo. No tengo palabras para describirlo. Hemos logrado conseguir un título para mi club, el Club Balonmano Elche. He tenido la oportunidad de ganar tres ligas, dos copas de la Reina y cuatro supercopas de España con el Bera Bera, he jugado en Francia con el Niza, he estado con la Selección Española. Pero ganar la Copa con el Elche, con mi club, en mi casa, con mi gente... es increíble.

Y encima tuvo el reconocimiento de la Federación Española y de todo el balonmano español...

Fue para mí un sorpresón. No me esperaba la ovación, la felicitación del presidente de la Federación Española, Paco Blázquez, que me entregó un ramo de flores. Es la despedida soñada. Después de estar jugando a balonmano desde los siete años, cerrar mi carrera en el balonmano profesional así es perfecto. Nunca lo podía haber imaginado.

Después de todo lo ocurrido y con la posibilidad de jugar la próxima temporada en Europa con el Elche. ¿No se replantea su decisión y se anima a seguir?

(Risas). Me lo han dicho el presidente, las compañeras, la afición y me voy con nostalgia y me da mucha pena. Pero es una decisión muy meditada y pensada. Ahora me toca dedicarme a otra parte como es el MIR y la Medicina. Pero siempre que pueda estará animando en Carrús y ayudando a mi club en lo que me necesiten y en lo haga falta.

Recibimiento y celebración

El domingo por la noche hubo fiesta en el hotel de Telde, pero toda la expedición del Club Balonmano Elche estaba deseando llegar a su casa, como es el pabellón de Carrús, para celebrar con su gente la consecución de la Copa de la Reina, el primer título de los 60 años de historia de la entidad. Después de un largo día de viaje, poco después de las nueve de la noche, llegaron a su pabellón, donde le esperaban familiares, amigos y amigas y jugadores y jugadoras de la gran familia que es este club y las autoridades. Fue el broche de oro a un fin de semana perfecto.