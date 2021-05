El Balonmano Benidorm ha comunicado a diez componentes de su plantilla que no continuarán en el equipo la próxima temporada. Los jugadores que acaban contrato y no seguirán en la entidad, «por diversas circunstancias», son el cubano Ángel Jesús Rivero, Gonzalo Porras, el brasileño Leo Tercariol, Adrián Nolasco, Borja Méndez, Josep Folqués, Jaka Spiljak, Emil Feuchtmann, Mario López y Balsa Cejovic.

Rivero, que ha permanecido en la entidad cuatro años, Porras y Tercariol, con tres, son las bajas más significativas de cara al nuevo proyecto, así como las de Mario López, quien solo ha estado un año, o Josep Folqués, todos ellos jugadores con un gran peso específico en el equipo.

El club ha realizado un llamamiento a sus aficionados para que, con motivo del último partido oficial del año ante el Incarlopsa Cuenca en el Palau, despidan con todos los honores a los jugadores, a los que «agradece» su rendimiento y les desea la «mejor de las suertes» en sus nuevos proyectos.

El central Nacho Valles vuelve al Benidorm

El equipo de Fernando Latorre ha anunciado que el central madrileño Nacho Valles, tras pasar las últimas cuatro temporadas en el Sinfín de Santander, regresa al Benidorm. Valles, de 23 años, llegó al equipo alicantino en la temporada 2015-2016, su primer año como sénior, y estuvo dos campañas bajo las órdenes del actual entrenador.

En la temporada 2017-2018 recaló en las filas del Balonmano Sinfín, en la categoría de Plata, logrando el ascenso ese mismo año y disputando las tres siguientes temporadas en la Liga Asobal.

«Estoy muy contento de volver a Benidorm. Creo que estos cuatro años en Santander me han hecho crecer como jugador, ya que he cogido experiencia en la competición y he crecido en muchos aspectos del juego», indicó el central.

El nuevo refuerzo asegura estar «muy ilusionado» con la plantilla que está formando el Benidorm y pronosticó que, si se logra una buena compenetración entre todos los jugadores, «disfrutaremos de un gran año en el que estoy seguro de que se conseguirán metas altas que antes no se habían conseguido en el club», advierte.

Fernando Latorre sostiene que Valles regresa «con muchos más kilómetros y experiencia» y vaticinó que asumirá en el Benidorm «un rol muy importante en nuestra apartado ofensivo junto a Álvaro Ruiz».

La nueva incorporación se une a las altas ya anunciadas por el Benidorm de Álvaro Ruiz, Iker Serrano, Edu Calle y Pedro Borba, y a las renovaciones de Roberto Rodríguez, José Oliver, James Parker, Jules Lignieres, Iván Rodríguez, Ivan Nikcevic y Carlos Grau.