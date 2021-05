El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, afirmó que el nuevo contrato de la estrella azulgrana, el argentino Lionel Messi, "va bien, pero no está hecho aún", y se mostró "moderadamente optimista" sobre la continuidad del crack de Rosario.

"Nosotros le hemos hecho una oferta dentro de las posibilidades del club. Seguro que Leo se merece mucho más y puede conseguir mucho más, pero por sus ganas de hacer grande al Barça estoy convencido de que está valorando mucho el esfuerzo que estamos haciendo. Yo creo que le hace mucha ilusión continuar y está muy ilusionado con el proyecto", explicó Laporta.

La continuidad de Messi fue uno de los muchos temas que el máximo mandatario de la entidad azulgrana trató en una larga rueda de prensa que dio en el Auditorio 1899 del Camp Nou para repasar la actualidad del club catalán.

Sobre el '10', Laporta insistió en que está poniendo "mucho de su parte" para seguir, pero que "hay que seguir trabajando" para convencerlo del todo.

"Lo primero que Leo pide es cariño, afecto, estimación. Sentirse cómodo, estar a gusto, volver a sonreír y pasárselo bien. Y para pasárselo bien, ha de ganar y ver que puede ganar. Y eso es lo único que lo tiene en un proceso de reflexión", argumentó.

"Ver que hay conformismo, a Leo le toca, porque él lo da todo"

En cualquier caso, Joan Laporta entiende que "la percepción" del jugador ha cambiado desde que él está al mando: "Antes había un presidente del que quedó decepcionado, y ahora tiene uno que tiene muchas ganas de que siga en el Barça, y además de decírselo se lo demuestro".

Para Laporta, la clave para que Messi siga es que vuelva la ambición que cree que se perdió bajo el mandato de Josep Maria Bartomeu. "Ver que hay conformismo, a Leo le toca, porque él lo da todo. Leo quiere que el Barça piense en grande. Cuando hablamos de un equipo competitivo, hablamos de que él quiere experiencia contrastada, éxito contrastado. Otra motivación, otra exigencia. Y conmigo de presidente y esta junta directiva la tiene", concluyó Laporta sobre el astro argentino.

"Con Koeman estamos en proceso de reflexión"

En cuanto a la continuidad de Ronald Koeman, el presidente azulgrana aseguró que están "en proceso de reflexión", y que "la semana que viene" se resolverán "las cuestiones" que aún tiene pendientes con el entrenador del conjunto azulgrana en un nuevo encuentro entre ambos.

"Es un entrenador que cuando llegamos ya estaba y estamos en conversaciones"

"Hubo un cierto revuelo en el entorno y en la prensa, pero siempre hay mucho respeto hacia Ronald Koeman y le tenemos mucha admiración por lo que nos dio como jugador en Wembley. Ya dijimos que a final de temporada nos reuniríamos y hablaríamos de lo que podía pasar en el futuro", insistió Laporta, en una rueda de prensa celebrada en el Auditori 1899 del Camp Nou.

El presidente recordó que Koeman es un técnico heredado del proyecto anterior, y que eso hace que tomar una decisión sobre su continuidad no sea tan fácil: "Es un entrenador que cuando llegamos ya estaba y estamos en conversaciones".

Laporta, que reconoció que "hay cosas futbolísticas" que esta temporada no le han gustado del equipo -"aunque también ha habido momentos que me han gustado, como en París", matizó- insistió en que el preparador neerlandés "tiene contrato en vigor" y pidió a la prensa que no descartaran su continuidad.

Laporta eludió comentar las opciones de otros entrenadores, como Pep Guardiola o Xavi Hernández, para ocupar el banquillo azulgrana la próxima temporada.

"No he venido aquí a explicar mis bajas pasiones", respondió sonriente cuando se le preguntó por Guardiola, a quien le deseó "que este sábado gane la Champions con el Manchester City, porque sería maravilloso".

Y tampoco quiso valorar la figura de Xavi como posible técnico del Barça. "Xavi será un gran entrenador, pero aún no lo podemos afirmar. Además, es un amigo", concluyó.

"La auditoría está descubriendo cosas preocupantes"

Por otro lado, Laporta también desveló que la auditoría, que está prevista que finalice en julio, "está descubriendo cosas preocupantes", en su primera rueda de prensa como nuevo mandatario azulgrana que se celebró en el Auditori 1899 del Camp Nou.

"Están apareciendo cosas que son preocupantes, otras que son sorprendentes y otras complicadas que tendremos que resolver. Pero todas tienen solución. La Asamblea de Compromisarios se celebrará el 20 de junio y la auditoría terminará en julio", explicó.

Además, dijo que "en los medios han aparecido informaciones sobre la auditoría que se acercan bastante a la realidad", aunque matizó que ya llegará "el momento" de profundizar en ellos.

El proyecto de la Superliga Europea

Por otro lado, Laporta también se refirió al proyecto de la Superliga Europea. "Cuando llegamos el proyecto ya estaba muy avanzado, había once clubes y era importante que el Barça estuviese en esta nueva competición. No estaremos de espaldas a los nuevos movimientos en el mundo del fútbol y menos si en ellos están los mejores clubes", argumentó.

En cualquier caso, puntualizó que el Barça fue "el único club que hizo una reserva, someter la decisión a la Asamblea de Compromisarios".

"La posición del Barça es muy clara: defender los intereses del club, ayudar a que el fútbol sea sostenible y tener diálogo con la UEFA y el resto de instituciones, como LaLiga y la Federación Española de Fútbol", explicó Laporta, quien admitió tener una buena relación tanto con Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, como con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Nuevas incorporaciones

Respecto al apartado deportivo, anunció que "la semana que viene" se anunciarán "nuevas incorporaciones para el primer equipo", dejando claro que la nueva junta que encabeza ya está tomando medidas para reforzar la plantilla.

"Lo que no puede ser es lo que ha pasado otros años, que se ha perdido y no ha pasado nada. En este mandato perder tendrá consecuencias", subrayó.

Por último, Laporta insistió, respeto al Espai Barça, en que "cuando se tenga que hacer la cubierta del Nou Camp Nou" el primer equipo de fútbol deberá desplazarse a Montjuïc. Pero puntualizó que "el periodo" de destierro "puede que sea menor de lo que se esperaba" en un primer momento.