Vicky Losada: "La Reina debería asistir a la Copa de la Reina, que por eso lleva su nombre"

-Sinceramente aún no, ni siquiera la Champions, que creo que ha sido el título más importante, porque no hemos parado. Ahora preparamos el partido del Atlético de Madrid de mañana. Está siendo un año muy intenso.

-Igual cuando termine la temporada serán realmente conscientes de la magnitud de lo logrado.

-Creo que sí, nos han dado mucha visibilidad, se nota que socialmente ha habido un cambio. Me recuerda un poco al Mundial, que estás en una burbuja y que luego cuando pasan los meses y te relajas te das realmente cuenta que es mucho más de lo que imaginabas.

-Solo cuatro equipos habían logrado antes en Europa el triplete. ¿Cómo valora la repercusión mediática?

-La verdad que sorprendida, sobre todo con la final de Champions: todos los mensajes de apoyo, toda la movilización de masas, de fans del Barça, de niñas, de niños también, me ha sorprendido gratamente. Creo que va a marcar un antes y un después. Somos el Barça y todo el mundo sabe que llegamos a muchísima más gente.

-Patri Guijarro dice que han tirado la pared, Lluís Cortés que han roto el techo. ¿Qué se ha roto para usted?

-Yo creo que se ha roto una pared y que detrás había muchísimo trabajo de muchísimos años y que gracias a los medios era el último empujón que se necesitaba para que esa gente viera que el fútbol femenino está aquí para quedarse. Todo el trabajo que hemos hecho con todas las compañeras, creo que hemos hecho un año muy bueno y hemos hecho un fútbol que al espectador le gusta.

-¿Es el empujón que faltaba para profesionalizar la Liga?

-Yo creo que ha abierto muchos ojos y ha cambiado muchas mentalidades en la sociedad. Creo que puede ser el principio de esa profesionalización de la Liga, pero que hay muchos pasos a dar que no están a nuestro alcance y que son decisiones que por desgracia no podemos tomar y lo que tenemos que seguir haciendo es dar buena imagen, seguir llegando a la gente, seguir siendo ejemplos y que las instituciones den pasos firmes.

"La Champions va a marcar un antes y después. El fútbol femenino está aquí para quedarse"

-Usted insiste en la importancia de que ahora las niñas tengan referentes futbolísticos femeninos que usted no tenía.

-Es superimportante que tengan sus sueños desde bien pequeñas, que ahora se puedan hacer realidad, porque nosotras hemos sido el claro ejemplo que ahora tienen más oportunidades para crecer en un mundo donde puedan soñar con ser futbolistas. Hay partidos que puedes jugar mejor o peor pero la imagen, entrega y sacrificio sabiendo que muchísimas niñas nos están viendo es innegociable.

-¿Qué diferencia hay entre el fútbol femenino ahora y cuando empezó?

-En mi caso en el Barça la profesionalización nos ha dado la oportunidad de mejorar nuestro rendimiento. Una futbolista de élite mejora en rendimiento y mentalidad competitiva, en responsabilidad mediática. Antes no había absolutamente nada. Las condiciones no eran buenas, entrenábamos de noche, nadie apostaba por nosotras, no había televisión. Y así es muy difícil llegar a la gente.

-¿El fútbol ha dejado de ser coto privado masculino?

-Yo creo que con la visibilidad que hemos dado es un paso de gigante, pero aún queda muchísimo por hacer. En las grandes citas nos han apoyado muchísimo, nos han dado muchísima visibilidad. Pero para empezar hay un tema que se tiene que solucionar cuanto antes: los derechos de televisión. Todos los partidos de nuestra Liga se deberían de estar dando sin ningún problema. Y al final sois los medios los que nos vais a ayudar. Y estos detalles se tiene que solucionar cuanto antes de cara al año que viene.

-Lo que no se ve es como si no existiera.

-Existe pero no se ve. Yo creo que ahora mucha gente ha tenido la oportunidad de conocer por primera vez nuestro fútbol. Y que muchísima gente querrá seguirnos. Y si los medios no facilitan eso es imposible.

-Aún sigue habiendo actitudes machistas como se pudo escuchar en el audio ambiente del Madrid-Eibar. ¿Va a persistir como reacción a la presencia cada vez más grande del fútbol femenino en tele y medios?

-Seguirá habiendo casos. Nuestra historia, nuestra sociedad, gente más mayor que se ha criado en otras generaciones. Para eso estamos nosotras, para cambiar esas mentalidades y para educar con el ejemplo a las generaciones que vienen.

-¿En esa educación hubiera sido un buen mensaje que el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y la Reina Letizia hubieran asistido a la final de la Copa de la Reina?

-Las niñas de ahora no se dan cuenta. Pero nosotras que llevamos muchísimo tiempo sabemos que es gente muy importante con mucha visibilidad en el mundo del fútbol. Y el hecho de que no estén lo primero que va a hacer la gente es compararlo con el fútbol masculino. Estas cosas no deberían pasar más. Igual que la Reina. Creo que la Reina debería asistir a la Copa de la Reina, que por eso lleva su nombre. Son detalles que dejan en entredicho si en verdad les importamos. es una realidad. No hay que negarlo.

-A falta de Letizia tenían a la autocoronada reina Pereira.

-Al final a veces son cosas que se tienen que cambiar. Pero el mensaje tiene que ser siempre positivo y muchas veces hacerlo a través de la comedia es un buen medio. Nosotros lo habíamos hablado antes de la final, sabíamos que no venía la reina. Y a través de la comedia es otra puerta que también intentamos tirar abajo e intentamos también que cambie.

Ya que Letizia no fue a la Copa de la Reina, la autocoronada reina Pereira le dio el MVP a Alexia https://t.co/fUU3uRaLGd https://t.co/dHTMRSyVVc — Roger Pascual (@pascualroger1) 31 de mayo de 2021

-¿Habrá cada vez más niñas, que además de jugar a princesas, jueguen a fútbol?

-Seguro que sí. A raíz de la final de Champions hay muchísima gente que conozco que dicen que sus hijas al vernos jugar a nosotras de repente han pedido empezar a jugar al fútbol. Va a abrir muchas puertas. Después del Mundial de Francia ya pasó que el número de fichas aumentó. Y estoy segura que seguirán aumentando después de este año.

-No solo es lo logrado, sino cómo, con un estilo de juego atractivo y fiel al cruyffismo.

-El fan culé y sobre todo el cruyffista, que las que somos de la casa llevamos muchísimos años trabajándolo. Con la gente que se ha sumado de otras nacionalidades y que le ha dado otro plus y se han adaptado bien. Es trabajo de muchos años, muy difícil jugar así y nosotras estamos superorgullosas.

-Cruyff insistía en que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. ¿Cuáles son los retos?

-Hoy hablaba con las capitanas que hay que seguir avanzando. Somos conscientes que la final de Copa no fue nuestro mejor partido, que podía haber cansancio, o lo que sea. Pero para nosotras no son excusas. Sabemos que no estamos jugando bien últimamente, somos conscientes. Pero cuando llegas a lo más alto es muy difícil mantener la ambición, estar motivadas. Pero vamos a hacer todo lo posible para que eso no cambie y estemos lo más arriba posible.

-¿Se imaginaba que esto pudiera suceder cuando debutó con el Barça en 2006?

-No, ni mucho menos. Cuando debuté con 15 años no me imaginaba ser futbolista, ni mucho menos. No pensaba dedicar al fútbol ni yo ni mi familia, ni nadie. Estaba estudiando, me saqué un grado superior. Luego me fui a EEUU y allí sí que decidí dejarlo todo y apostar por el sueño de ser futbolistas. A mí me salió bien pero quizás a otras personas no.

-¿Habiendo jugado en Inglaterra y EEUU cómo ve el grado de profesionalización a día de hoy en España?

-Son culturas diferentes y el fútbol se vive de forma diferente. A nivel de marketing EEUU e Inglaterra. La Federación inglesa lleva años trabajando muy bien. Creo que puede ser un modelo muy bueno para la Federación española. Creo que aquí están habiendo muchos problemas que quizás están ralentizando el subidón del fútbol femenino tras el Mundial de Francia. Pero España es un país al que le encanta el fútbol y eso es un plus para nosotras en comparación a otros deportes femeninos; tenemos olímpicas en todos los deportes de agua probablemente, atletas. Pero nosotras tenemos ese plus.

-¿Cómo ha visto la evolución de la apuesta del club en estos 15 años y qué papel tiene como dentro del boom del fútbol femenino en España?

-Nuestra evolución era proyectos a largo plazo, manteniendo la cantera, el objetivo era el que hemos conseguido este año pero en el fútbol es muy difícil porque normalmente te quita mucho más de lo que te da muchas veces. Es mucho sacrificio. La satisfacción es increíble porque hemos hecho el triplete y hay trabajo de muchísimas jugadoras, entrenadores, directivos... Muchísima gente que ha pasado por aquí desde hace más de 10 años. Y ahora hay que mantenerlo, es nuestra responsabilidad. A nivel nacional e internacional el club ha demostrado que tiene una apuesta firme, últimamente invirtiendo más dinero, eso da más visibilidad. Hemos dado pasos muy buenos, nunca hemos perdido un año de trabajo y al final es este: juntar un grupo increíble, hacer buen fútbol, demostrar cuál es nuestro estilo y haciendo un triplete que es algo histórico.