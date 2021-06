El buen momento deportivo por el que atraviesa el CFI Alicante contrasta con el malestar de buena parte de su plantilla por llevar sin cobrar desde el mes de diciembre. El equipo que entrena Mario Cartagena ocupa la primera posición de su grupo de Preferente y la pasada semana consiguió, con tres jornadas de antelación, la clasificación para disputar el “play-off” de ascenso a Tercera División, que es el objetivo del club en la presente temporada.

El dueño de la entidad la entidad es el empresario italiano Rocco Arena y ha prometido a la plantilla que cobrará próximamente. Sin embargo, esas promesas se están dilatando mucho en el tiempo, desde finales del año pasado, y el dinero no llega. En el equipo hay jugadores jóvenes con una nómina muy baja, pero también hay otros futbolistas que viven del fútbol y que están ya en una situación límite. La temporada pasada también hubo un retraso en los pagos y, al final, la plantilla sí que cobró. Pero este año hay jugadores diferentes que no se terminan de fiar porque han pasado ya cinco meses del último cobro y no ven soluciones.

Además existe el agravante de que el CFI Alicante entrena y juega en el campo Municipal Antonio Solana de Villafranqueza, pero el dueño del club también va con retraso con el pago del canon del alquiler al Ayuntamiento. Una situación que se ha complicado todavía más, porque el Intercity, que ha ascendido a la Segunda División RFEF, venía entrenando y jugando en ese terreno de juego y era el encargado de su mantenimiento y adecuación. Pero una vez que el Intercity ha finalizado la temporada, se tiene que hacer cargo el Ayuntamiento y eso lleva consigo otro trámite que se complica más por la falta de pago del alquiler por parte del CFI Alicante. Debido a estos problemas con el campo, el cuadro alicantinista no va a disputar este próximo domingo (12 horas) su partido como local contra el Pego en Villafranqueza, y lo tendrá que hacer en el Municipal Luis Gómez. Ahora queda la incógnita de si el Consistorio, sin cobrar por parte del dueño del club alicantinista, se encargará de mantener y tener preparado en condiciones el terreno juego del Antonio Solana para poder ser utilizado en el play-off de ascenso.

Rocco Arena acude solo a los partidos y los futbolistas apenas lo ven. Los enlaces del equipo con el dueño del club están intentando tranquilizar a los jugadores con la promesa de que, al final, van a cobrar. Pero la situación se ha convertido en límite.