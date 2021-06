Rivero: «Si el Breogán no está al 200 por cien les vamos a ganar seguro»

Pedro Rivero está tranquilo de cara al trascendental partido de esta tarde en el que se puede forzar el tercer partido de la serie o poner fin a la temporada. Reconoce que no le ha dado muchas vueltas a la derrota en Lugo del pasado miércoles y que el equipo está con confianza y con ganas de que llegue el partido. El técnico del HLA asegura que el primer partido no afectó psicológicamente pese al duro final. «Sin dramatismos, fue un partido de play-off en el que competimos muy bien menos en el primer cuarto y algo del último. Estos partidos son así, pero el equipo está contento, está trabajando bien, recuperándose y con ganas de que llegue el partido», afirma el técnico.

«El partido lo afrontamos como la otra final con Castellón, los play-off a tres son así, ahora tenemos la oportunidad en nuestro campo y lo vamos a afrontar con naturalidad. Tenemos muchos jugadores que han jugado partidos así y sobre todo entregarnos porque no hay que mirar más allá. Hay que entregarse y dar el 200 por cien desde el minuto uno y a ver donde nos lleva el partido», señala Rivero, que cree que de nuevo la igualdad será la nota predominante del duelo ante los gallegos. «Será parecido a todos porque estamos parejos en muchos aspectos del juego. En lo que ellos son mejores como el juego interior nosotros lo compensamos con el acierto exterior. Ojalá sea el partido así, pero lo normal es que sea muy igualado», destaca. «Esta obligación de ganar ya la hemos tenido en el otro partido de casa. Es la obligación que tiene el play-off, nosotros no le damos más vueltas. Dije que Breogán tenía presión porque era su primer partido en casa, igual que nosotros ahora y porque son el claro favorito desde el inicio, pero nosotros tenemos la presión que nos metemos. Nuestra realidad es que queremos ganar para jugar un tercero, vamos a jugar contra el mejor equipo de la categoría», argumentó el técnico del HLA, que no cree que tengan presión más allá de la que ellos se meten. Rivero trabaja para pulir los errores del primer partido. «Los detalles se pueden trabajar y lo estamos haciendo, cometimos errores que nos castigaron muchísimo y eso se nota, pero también al revés».

Sobre la estrella del Breogán, el entrenador reconoce su superioridad: «Hay vida después de Larsen, pero él abre el camino una vez más. Sus postes bajos, la no entrada con la dureza que deberíamos hace que ellos se encuentren cómodos en el primer cuarto y que luego aunque fuimos de ponernos 14 arriba entran en el partido como ellos quieren».

Sobre el flojo rendimiento de Pitts, Rivero no tiene más que palabras de elogio. «Pitts hace tiempo que tiempo que tiene muchas molestias. Es un tío que está en ese proceso. Está para jugar muchos minutos pero no está cómodo y eso se nota. Hay que agradecerle el esfuerzo para seguir entregándose como lo hace».

«Si ellos no están al 200 por cien los vamos a ganar seguro. Ellos tienen muy claro eso. Otra cosa es que si no es así ellos estén muy acertados y nosotros no. Pero ellos no van a bajar nada», concluyó Rivero.

El Pedro Ferrándiz registrará la mejor entrada de la temporada

El HLA Alicante jugará esta tarde ante el mayor número de espectadores de la temporada. El aforo máximo que autorizó la Conselleria es de 2.400 espectadores y todo apunta a que se agotarán las localidades. Los alicantinos buscarán forzar el tercer partido de la serie para seguir luchando por disputar la final del «play-off» por el ascenso. Las taquillas se abrirán a las 19.30, una hora antes del inicio del encuentro. Ayer ya se habían vendido casi 2.000 localidades, por lo que se espera un gran ambiente en el Pedro Ferrándiz. Los precios de las entradas son los mismos de la eliminatoria pasada y los abonados podrán utilizar el saldo del monedero virtual para adquirir sus entradas para el partido. Los precios serán de 25 euros en las gradas laterales inferiores, de 20 euros en las gradas superiores laterales y de 10 euros en los fondos. Las entradas infantiles (de 3 a 18 años) serán a mitad de precio en cada grada y los menores de 3 años entran gratis. La ovación al equipo está garantizada.