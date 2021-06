La selección española ha completado sus primeros seis días de trabajo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Luis Enrique ha concedido para este domingo jornada de descanso, pero los futbolistas permanecerán en la residencia de la Federación Española. El motivo no es otro que es evitar riesgos por el covid-19 y continuar con la misma línea de protegerse ante el virus. Y es que lo ocurrido en otras selecciones con inoportunos positivos de última hora ha desatado de nuevo una psicosis que invita a extremar las precauciones.

Los futbolistas dispondrán de tiempo libre en Las Rozas para descansar, relajarse y disfrutar de las comodidades de la instalación, en la que incluso se ha habilitado una sala de juegos que permite todo tipo de actividades lúdicas, como el tenis de mesa o juegos más tecnológicos, sin duda una de las preferencias de la mayoría de jóvenes internacionales.

España se encuentra a poco más de una semana de su estreno frente a Suecia en la Eurocopa del 2021. Será el 14 de junio en el estadio de La Cartuja de Sevilla y un caso de positivo podría llevar a que el futbolista implicado se perdiera el torneo. Por lesión o covid, la UEFA permite hacer cambios en la lista hasta 48 horas antes del debut. Eso sí, el jugador sustituido ya no puede ser de nuevo inscrito y se queda definitivamente fuera de la competición.

La Federación Española está actuando con el máximo rigor para no tener ningún susto y los 24 jugadores convocados estén a disposición de Luis Enrique para el estreno de esta Eurocopa. Pese a que los futbolistas no pueden salir de la Ciudad del Fútbol, tampoco se descarta que Luis Enrique organice algún tipo de actividad voluntaria. Al seleccionador le encanta fomentar los valores de grupo y podría sacarse un as de la manga.

Nuevos matices arbitrales

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Velasco Carballo, dio una charla a los jugadores a última hora de la tarde en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde aclaró algunos conceptos del reglamento de cara a la Eurocopa del 2020. Los matices más importantes se centran en la señalización de las manos. A partir de ahora no todos los toques de balón con el brazo o la mano son infracción. Serán infracción aquellos toques de balón deliberados, por ejemplo mover el brazo o la mano hacia el balón.

También se considera aquellos toques de balón con el brazo o la mano en los que el cuerpo se hace más grande de lo natural y no cuando son consecuencia del movimiento de una situación. Si tiene el brazo en una situación extraña, el jugador corre el riesgo de ser penalizado. En cuanto a las manos en ataque, será anulado cualquier gol si el balón ha tocado en la mano del rematador, ni que sea accidental. En cambio, si el balón llega rebotado de una mano accidental de un compañero si que se permitirá continuar.