Agustinos se queda a las puertas del ascenso a la División de Honor Plata

Agustinos rozó el ascenso a la División de Honor Plata en la fase disputada este fin de semana en Lanzarote. El equipo alicantino realizó sus deberes y venció al Eibar por 37-25, pero dependía de una victoria del Lanzarote ante el Soria para certificar el ascenso. Finalmente, el encuentro decisivo acabó en empate, consiguiendo el conjunto soriano la plaza en Plata y dejando a los alicantinos a un solo gol de su objetivo.

El equipo que entrena Iñaki Pérez no comenzó con buen pie la fase de ascenso tras perder en la primera jornada ante el Soria, pasando a no depender de él mismo para conseguir el ascenso, por lo que las victorias ante Lanzarote y Eibar no sirvieron finalmente para nada y el equipo tricolor seguirá militando la próxima temporada en la Primera Nacional. Un duro varapalo para un equipo que ha realizado una temporada espectacular y que se ha entregado hasta el final para luchar por el objetivo. Desolación final en la expedición de Agustinos que regresa a Alicante con un amargo sabor de boca pero que ya comienza a pensar en la planificación de la próxima temporada en la que se marcará de nuevo el mismo objetivo. Israel González, presidente de Agustinos, tiene claro que una vez asumido el golpe de quedarse un año más en la Primera Nacional, volverán a trabajar con la misma fuerza. «Ha sido duro porque íbamos a Lanzarote con mucha ilusión y al final no ha podido ser. Es lo que pasa cuando al final no dependes de ti mismo. Estoy contento del trabajo de todo el equipo porque sé que se ha entregado hasta el final», señaló el máximo dirigente de Agustinos. «Toca darle la enhorabuena a Soria porque ha jugado una gran fase y a intentarlo la próxima temporada», añadió.