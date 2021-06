Ana Pérez Box, la judoca a la que el covid le sumergió en un mar de dudas

La alicantina se quedó a un paso de emular a sus dos paisanas, Miriam Blasco (1991) e Isabel Fernández (1997), las dos únicas españolas que han subido a lo más alto del podio en un Mundial.

Es el resultado que le faltaba para confiar en ella misma y pensar que en los Juegos puede estar cerca de las medallas. «Durante toda la competición he tenido muy buenas sensaciones. El primer combate me ha costado un poco más pero me he repuesto y cada combate ha sido mejor. Ahora toca seguir como lo estamos haciendo. Los Juegos son el objetivo final y con una medalla se afrontan de una manera muy distinta», reconoció la alicantina tras colgarse la plata en el Mundial.

Estudiante de Grado de Turismo, se formó en Alicante donde militó en el Miriam Blasco y en el Ozone De Frutos, pero desde hace varios años se trasladó a Valencia para seguir con su progresión. Su primer gran logro llegó en 2016 cuando se proclamó campeona de España senior. Después comenzó su carrera seria en el Grand Prix donde fueron llegando las primeras medallas internacionales y la certeza de que había judoca para muchos años. Ya asentada entre las mejores de la categoría de menos de 52kg, el año 2019 no cambió la dinámica positiva, e incluso consiguió su primera medalla en un Grand Slam, una presea de plata en el premio de Ekaterinburg. Fue un año de éxitos en el que además consiguió la plata en Marrakech, bronce, Budapest y plata en Perth. A partir de ese momento, la judoca alicantina atravesó una sequía de éxitos que le generó dudas y desconfianza. Primero, por la crisis sanitaria y la falta de eventos, pero además porque no había tenido la brillantez o la inspiración suficientes en los torneos que había disputado antes o después de la pandemia.

Recuperar sensaciones

La quinta plaza en el Campeonato de Europa en Praga le empezó a devolver las sensaciones positivas y a llevar un camino imparable hacia Tokio. Pero no irá sola a Tokio porque su pareja Fran Garrigós se colgó el día anterior la medalla de bronce en la categoría de menos de 60 kilos.

La discípula de los olímpicos Sugoi Uriarte y Laura Gómez en el Judo Club Valencia llevaba 18 meses y nueve competiciones seguidas sin subir a un podio internacional hasta que truncó la racha en Kazán con un tercer puesto que le supo a gloria.

Ana buscará en los Juegos lo que no ha conseguido ningún español desde que Isabel Fernández consiguiera el oro en Sidney en 2000. Se encuentra en un momento dulce de su carrera y lo tiene todo a su favor para hacer historia en la cita olímpica.

La niña que de pequeña dudó entre la gimnasia rítmica o el judo ha conseguido su primer sueño en el tatami. Años de esfuerzo, de sacrificios y de superación han dado sus frutos. La judoca alicantina pone ahora todos sus sentidos en los Juegos con la mayor de las ilusiones por emular a las grandes figuras.