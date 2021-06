Los barcos de la Ocean Race Europe se ponen a punto para la etapa Alicante-Génova

Todo a punto para la salida mañana (13.00) desde El Postiguet de la tercera etapa de la Ocean Race Europe. Los barcos tomarán rumbo a Tabarca y desde allí se dirigirán a Génova en el último recorrido para proclamar al campeón de la primera edición de esta regata. El equipo de The Ocean Race y la Generalitat Valenciana, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante, el Real Club de Regatas de Alicante (RCRA) y Autoridad Portuaria de Alicante, ultimaron todo el programa de actividades con motivo de la única escala en el Mediterráneo español de una nueva competición, The Ocean Race Europe (TORE).

Los barcos llevan dos días en la zona Volvo desde que llegaron de la segunda etapa muchas horas antes de lo previsto. Esta nueva competición constituye un acontecimiento náutico internacional de excepción, enmarcado en el contexto de la gran ‘Vuelta al Mundo a Vela’ The Ocean Race, cuyo Puerto de Salida ha sido Alicante en las últimas tres ediciones y volverá a ser Puerto de Salida en octubre de 2022. Este nuevo evento continental se celebrará cada cuatro años (2021, 2025 y 2029), con un recorrido de más de 2.000 millas (3.218 km) desde la salida en Lorient (Francia), pasando por Cascais (Portugal), Alicante y finalmente Génova (Italia). Uno de los principales atractivos de esta prueba deportiva radica en el número de equipos participantes, doce en total, en la anterior edición de la vuelta al mundo compitieron 7 equipos y en que, por primera vez, se han introducido dos flotas en acción: la clase IMOCA, de última tecnología, y los monotipos VO65, utilizados en las dos últimas regatas transoceánicas de The Ocean Race. Los yates oceánicos de alto rendimiento han permanecido en la zona del Muelle 12 desde el miércoles hasta su salida mañana. Dado que el contexto de la actual situación sanitaria ha impedido organizar actividades multitudinarias presenciales en la zona del Puerto de Alicante, las acciones relacionadas con esta edición de The Ocean Race Europe se han realizado enteramente en formato virtual. No obstante, se dispusieron diferentes acciones en colaboración con los concesionarios de espacios en el puerto de Alicante para diversas actividades promocionales gastronómicas, lúdicas, musicales etc., tanto en los espacios de Muelle 12 como con Marmarela. En este sentido, cabe destacar la celebración de dos Summits centrados en temas de sostenibilidad del medio marino y el cambio climático: El primero de ellos, organizado por The Ocean Race y Distrito Digital Comunitat Valenciana, se emitió bajo el título «Tecnología en ayuda de los océanos».

Este webinar contó con la participación de expertos de las empresas del hub digital Dinapsis, Ikitech y Spadrone, que dieron detalles de los proyectos tecnológicos que desarrollan sus respectivas compañías para ofrecer soluciones eficaces que permitan cuidar y proteger los océanos.

Por otra parte, Alicante también será sede, junto a Bruselas, de The Ocean Race Summit Europe, un debate online centrado en la sostenibilidad y la innovación, el 16. En este segundo Summit participarán alrededor de 400 personas, incluidos los responsables en la toma de decisiones de las instituciones de la UE.

El Club de Regatas acoge hoy el Trofeo Hogueras

El Real Club de Regatas de Alicante celebra hoy una edición muy especial de su tradicional Trofeo Hogueras, ya que este año se disputará en el marco de The Ocean Race Europe. El RCRA ha organizado la regata para hacerla coincidir el fin de semana donde este acontecimiento náutico internacional de excepción hace escala en Alicante. La flota de ORC del Trofeo Hogueras se unirá a las tripulaciones participantes en la primera edición de la regata europea, cumpliendo con el objetivo del RCRA de acercar y potenciar la vela en la ciudad de Alicante.