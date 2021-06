"En Israel me he vuelto a sentir futbolista"

José Rodríguez, actual campeón de la Liga de Israel con el Maccabi Haifa, atiende al periódico disfrutando de su familia en el pueblo que le vio crecer, La Vila Joiosa.

El futbolista vilero de 26 años debutó hace nueve en el fútbol profesional de la mano de Mourinho en el Real Madrid. Tras un largo periplo por distintos equipos internacionales, como el Mainz, el Fortuna Sittard, el Galatasary o el Maccabi Tel Aviv, José regresó a España, concretamente al Málaga en 2019. Su vuelta al fútbol español se vio marcada por el infortunio y la falta de confianza; la no inscripción en el club andaluz y el no ascenso durante su cesión en el Fuenlabrada en la pasada temporada acabaron minando su autoestima.

José, guiado por su fe, decidió el pasado mes de septiembre firmar por el Maccabi Haifa. Para él ha sido un año lleno de alegrías, en el que ha recuperado la confianza y en el que dice haber vuelto a "sentirse futbolista".

Su último club en España fue el Fuenlabrada (cedido del Málaga), ¿Cómo surgió el fichar por un equipo tan distinto como es el Maccabi Haifa de Israel?

Yo siempre hablo con mis amigos que cuando juegas en un país distinto se te abren diferentes mercados, el hecho de jugar hace 3 años en el Maccabi Tel Aviv hace que la gente del país te vea, se fije en ti. Además, resulta que en uno de los partidos jugué contra el Maccabi Haifa y en el equipo había un jugador que es ahora director deportivo del club que, no te voy a engañar, es un enamorado de mí.

Al inicio de la temporada pasada me llamó diciéndome que si quería ir, yo sin duda respondí que sí. Pero el entrenador del equipo, que es el mejor del país con diferencia, no estaba convencido. El director deportivo 'se mató' para que yo fuera; decía que me tenían que traer, que iba a ser el mejor mediocentro de la liga. Hubo ahí una pequeña pelea entre director deportivo, entrenador y club que finalmente salió bien.

Y personalmente, ¿Qué fue lo que le motivó aceptar la propuesta del director deportivo?

A mí el país me gusta mucho, yo soy muy religioso y sinceramente la primera vez que fui a Israel fue por la religión. Había pensado muchas veces en ir de vacaciones y cuando me propusieron fichar y vivir allí pues imagínate... Y esta vez fui porque era un proyecto ilusionante de un club que estaba caído, que tenía que levantarse y eso me motivaba mucho

¿Cómo se comunica con el entrenador y el resto de compañeros? ¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido del choque cultural?

Pues fue muy fácil la adaptación porque el club lo tiene bastante profesionalizado, muy bien preparado para los extranjeros y te entienden perfectamente, siempre en inglés claro. También es porque los extranjeros solemos ser la parte importante del equipo, los que más cobramos, a los que más se nos exige, y si no los tratas bien es complicado que el equipo funcione.

En cuanto a lo que comentabas del choque cultural, para mí no hay tanta diferencia. Yo lo digo siempre, tú vas a Tel Aviv y es como si estuvieses en Madrid. También puede depender de la persona, yo me suelo adaptar bastante bien a las circunstancias.

"Los extranjeros solemos ser la parte importante del equipo, los que más cobramos, a los que más se nos exige, y si no los tratas bien es complicado que el equipo funcione"

Ha jugado en varios equipos españoles (Deportivo de la Coruña, Real Madrid, Málaga, Fuenlabrada) pero, ¿Cómo se vive el fútbol en Israel, dista mucho de cómo se sigue en España?

No, para nada. Incluso yo te diría que tú ves un Eibar vs Real Sociedad y no se llena el estadio, en nuestro campo caben alrededor de unas 35.000 personas y todas las semanas se llena.

Atendiendo a la situación sanitaria, ¿Estáis los jugadores de fútbol y deportistas de Israel vacunados contra la Covid-19?

Sí, mi familia y yo nos vacunamos a finales de enero y te da una tranquilidad absoluta. Allí ya hay vida normal, el hecho de venir aquí y tener que ponerme de nuevo la mascarilla es muy complicado, porque si ya la llevas desde hace más de un año y medio no pasa nada, pero quitártela, estar 6 meses sin mascarilla y otra vez de nuevo volvértela a poner es muy difícil.

En el mes de mayo tuvo lugar una grave escalada de violencia entre Israel y Palestina, ¿Cómo vivieron usted y su familia la situación en la ciudad de Haifa?

Yo lo viví normal. Es verdad que el país estaba en tensión, compañeros míos, como por ejemplo Luis Hernández jugador del Maccabi Tel Aviv, se tuvieron que volver a España porque estaba el país complicado. Pero sí que creo que tenían la situación muy controlada, y como digo yo: si alguien me pega pues me tengo que defender.

"Sí que creo que en Israel tenían la situación muy controlada, y como digo yo: si alguien me pega pues me tengo que defender"

¿Había instrucciones por parte del club o del Gobierno sobre qué tenían que hacer usted y su familia en el caso de ataques aéreos?

Sí, a nosotros nos hicieron un grupo de WhatsApp donde principalmente nos dijeron que estuviésemos tranquilos. Nos comunicaron también que en el caso de que sonasen las alarmas por ataque aéreo, teníamos alrededor de un minuto y medio para entrar en la habitación de seguridad, que es como un pequeño “bunker” que la mayoría de las casas tienen.

Gracias a Dios nunca se escucharon esas sirenas porque, a diferencia de en Tel Aviv, en Haifa no se vivió ninguna situación como en la capital.

Una vez se paralizó el conflicto se retomó la competición. En esta temporada ha disputado 35 partidos y ha conseguido alzarse con el título liguero, frente al final amargo del curso pasado en el Fuenlabrada, ¿Ha sido un año de rehabilitación en el que ha retomado confianza? ¿Ha vuelto a sentirse importante?

Totalmente, ha sido un año maravilloso que me ha hecho sentirme futbolista de nuevo. El curso pasado fue el más difícil de mi carrera; el hecho de no estar inscrito con el Málaga siendo jugador de la plantilla fue lo más duro que he vivido.

Luego cuando estuve cedido en el Fuenlabrada fue una pena el final de temporada por la situación en la que estábamos. Después del confinamiento hubiésemos sido el mejor equipo de la segunda división de no haber sido por cómo nos afectó el Covid-19; tuvimos que ir a jugar a A Coruña con solo 7 jugadores profesionales. Fue una situación de impotencia porque sabíamos que si jugábamos con el 11 de toda la temporada, el inicial, no nos iba a ganar nadie.

"El curso pasado fue el más difícil de mi carrera; el hecho de no estar inscrito con el Málaga fue lo más duro que he vivido"

El club entrará en la fase clasificatoria de Liga de Campeones, en la que no participaba desde la edición 2009/2010. ¿Cómo se vive desde dentro el regresar a la máxima competición europea?

Pues imagínate, el club se ha tirado 8 días de fiesta, están allí alucinando. Tengo la intención de continuar allí porque la Champions me motiva mucho y me parece algo muy ambicioso.

En redes sociales siempre intenta hacer referencia a su pueblo, Villajoyosa, ¿Echa de menos su ciudad?

Cuando no tenía hijos o eran pequeños fichaba por un equipo de otro país y lo echaba de menos, pero podía vivir perfectamente. Ahora el ver la cara de mis hijos, la felicidad que tienen con mis sobrinos, con mi familia… me cuesta mucho estar en la Vila por ellos, porque yo ahora les digo de volver a Israel y no quieren regresar.

¿Cuáles son sus pretensiones para el próximo año; quiere renovar con el Maccabi Haifa o espera una oferta con la que regresar a España?

He tenido cuatro llamadas, opciones que salen… pero estoy feliz allí. Aún así, qué más quisiera yo que una oferta atractiva por la zona de la comunidad llegara, trabajar en mi tierra es mi sueño. Yo he jugado de joven en el Hércules y me parece un equipo que si lo llevara gente que supiese podría crecer muchísimo, en cuanto al Elche creo que lo gestionan muy bien, es un magnífico club.