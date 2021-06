La Ocean Race Europe busca ganador

La Vuelta a Europa cuenta con la participación de 12 tripulaciones internacionales, siete de clase VO65 y cinco en IMOCA, y tiene previsto llegar a Génova el 19 de junio.

La clasificación general en IMOCA 60 está muy apretada, ya que LinkedOut (Francia), Offshore Team Germany (Alemania) y 11th Hour Racing Team (Estados Unidos) comparten el liderato con 9 puntos.

En VO65, Mirpuri Foundation Racing Team (Portugal) y AkzoNobel Ocean Racing (Países Bajos), con 11 puntos, lideran la clasificación con un punto más que Sailing Team Poland (Polonia).

The Ocean Race Europe partió el pasado sábado 29 de mayo de Lorient (Francia) y recorrerá un total de 2.000 millas náuticas (unos 3.700 km) hasta Génova, tras realizar escalas en Cascais y Alicante.

Una de las embarcaciones que toman parte en la prueba es el El Viva México, que ayer fue visitada por los alumnos de la Escuela de Vela del Real Club de Regatas. El barco está reuniendo en su tripulación a una auténtica constelación de galácticos españoles en The Ocean Race Europe. Juan Vila navegará con el equipo mexicano, que es uno de los siete equipos de VO65 participantes en esta regata oceánica de vuelta a Europa, para realizar la tercera y última etapa que saldrá el domingo desde Alicante. Vila se une a una tripulación cuyos jefes de guardia son los gallegos Chuny Bermúdez de Castro y Jaime Arbones, que curiosamente debutaron en The Ocean Race compartiendo tripulación con el propio Vila en el Galicia Pescanova en la edición de 1993-94, aunque Vila ya tenía una experiencia previa en 1989-90. «Estuve con Jaime y Chuny en la vuelta al mundo con el Galicia Pescanova y ahora me hace mucha ilusión volver a navegar con ellos» relata Juan.

Además, Chuny Bermúdez de Castro y Juan Vila son los dos únicos regatistas españoles que han ganado The Ocean Race en los casi 50 años de la historia de la regata de vuelta al mundo por equipos y escalas, con el Abu Dhabi en 2014-15 y con el Illbruck en 2000-01 respectivamente. El espectáculo está servido.

Trofeo Hogueras: El Spaniard vence con 1 hora y 39 minutos

La primera embarcación en llegar a meta fuela Spaniard, de Juan Rodriguez (RCRA), que ha completado el recorrido en una hora y 39 minutos. Le ha seguido el Pajuelin XIII Benidorm, de Miguel Noriega, quien ha conseguido la plata de la regata. La tercera posición de este Trofeo Hogueras ha sido para los alicantinos del Tatán, armado por Alberto Jerez (RCRA).