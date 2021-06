El alicantino Rafa Sirvent, bronce en el Tour Europeo de Paddle Surf en Austria

Este pasado sábado tuvo lugar la primera prueba del tour Europeo internacional “The EuroTour SUP 2021”. Un tour de competiciones por Europa, abierto a todas las naciones del mundo, que tuvo su inauguración de este 2021 en la localidad Austriaca de Podersdorf Am See. Hasta doce naciones fueron representadas en este primer evento, de entre las cuales Rafael Sirvent y Esperanza Barreras representaron la española.

El recorrido constaba de tres vueltas a un circuito de dos kilómetros con numerosos giros de boya. El alicantino Rafa Sirvent realizó una salida ideal, tirando del pelotón en segunda posición durante gran parte de la carrera, la cual finalmente cerró con una tercera posición, sumando así su primer podio internacional del año junto con Esperanza Barreras que logró la plata para España en la categoría femenina.

Alegría y emoción por parte del joven alicantino que inaugura el Tour Europeo 2021 en el top 3 de esta clasificación internacional. Rafael ya apunta a la siguiente parada del Tour el próximo sábado 19 de junio en la localidad suiza de Thun.