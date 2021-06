Ana Pérez Box: «No me conformo solo con ir a los Juegos, quiero el oro olímpico»

Se ha convertido en una de las bazas de España para los Juegos Olímpicos con una progresión que se vio premiada en el pasado campeonato del mundo. Ana Pérez destila ambición y tiene claro que en Tokio no se va a conformar solo con participar. Sueña con una medalla y sus resultados en los últimos campeonatos confirman las posibilidades de la judoca, que quiere repetir las hazañas de Míriam Blasco o Isabel Fernández subiendo a lo más alto del podio.

¿Esperaba volver del Mundial con una medalla de plata?

Es como una mezcla de sensaciones porque sabía que tenía el nivel y podía conseguir la medalla, pero nunca había conseguido ninguna en un Mundial. Ahora que la tengo sé que podía, pero aún así estoy alucinando.

¿Cómo afrontó la final sabiendo que tenía la medalla asegurada?

Por una parte salí más tranquila porque ya tenía una medalla asegurada, no es como la lucha por el bronce que todavía puedes ganarla o no, pero soy muy ambiciosa y siempre quiero más. No tenía la tranquilidad porque yo quería el oro sabiendo que era muy difícil. Tenía los nervios y las ganas sabiendo que era un combate más que quería ganar.

¿Cumple un sueño con la plaza olímpica o su sueño va más allá?

Mi sueño va mucho más allá. No voy a Tokio solo a participar. Yo quiero una medalla. Todo deportista quiere un oro olímpico. Una medalla también la quiero pero voy a por todo.

¿Se ha hecho largo el camino hasta Tokio?

Al final el camino ha sido más largo de lo normal con todo lo del covid y ahora cada vez lo vemos más cerca. Hasta que no pise el tatami allí y salga a competir no me lo voy a creer. Ahora mismo está muy cerca y es un sueño.

¿Cómo vivió la suspensión de los Juegos en 2020?

Lo pasé mal pero por el hecho de cómo estaba la situación en el mundo y que teníamos que estar en casa. Esa incertidumbre es difícil pero creo que realmente era lo mejor porque era inviable un campeonato en ese momento por la situación que estábamos viviendo.

El confinamiento debió ser duro para una deportista...

Fue muy dura esa época y tener que estar encerrada en casa. Sin salir, sin poder entrenar...fue muy difícil.

Tardaron en llegar los resultados...a partir de qué momento comenzó a recuperar la confianza?

Empecé a sentirme bien y a recuperar la confianza después del quinto puesto del Europeo de Lisboa de este año. También en el Europeo de Praga de 2020 también me empecé a encontrar bien y acabé quinta pero luego llegaron unas competiciones en las que volví a tener malas sensaciones y ahí fue cuando peor lo pasé, a principios de 2021. Pero luego ya recuperé toda la confianza y volví a ser yo.

Afrontó el Mundial con la clasificación olímpica prácticamente conseguida...

Tenía la clasificación al 99 por cien. Era muy difícil que me quedara fuera pero no era imposible Realmente con tranquilidad como si fuera una competición más. Dependía de mí y de que lo hiciera bien, entonces tenía cierta tranquilidad porque sabía que lo podía hacer bien y que podría estar luchando por las medallas. Pero siempre te queda la duda de que a todo el mundo le puede pasar tener un mal día o que las cosas no salgan como esperas.

¿Qué recuerdos guarda de su etapa de formación en Alicante?

Un recuerdo muy bonito. Es donde empecé el judo, donde me enamoré de este deporte y donde he crecido. Yo llevo siete años en Valencia pero hago judo gracias a que empecé en Alicante.

¿Cómo comenzó con el judo?

Era muy activa de pequeña y me gustaba la gimnasia rítmica, pero a mi madre no le gustaba mucho la idea. Una amiga fue conmigo a apuntarse a un club de gimnasia rítmica, pero al final no se apuntó y a mí me dio vergüenza ir sola. Al final por amigos probé el judo y ya no lo he vuelto a dejar.

¿Por qué decidió marcharse a València?

Por tema de estudios. La carrera que empecé no estaba en Alicante. Quería seguir con el judo y era la ciudad más factible.

¿Cuándo pasó el judo de ser un hobby a una profesión?

Realmente siempre le he dado mucha importancia al judo. En España siempre es muy difícil dedicarte al judo de forma profesional, pero cuando llegué a València y fui campeona senior ya me empecé a plantear las cosas de una manera distinta. Desde los últimos años ya estoy totalmente centrada en el judo.

¿Cuáles son sus referentes?

Mis entrenadores Sugoi Uriarte y Laura Gómez y también Julia Figueroa, que es mi compañera y un super referente. Aprendo mucho de ellos. Mis entrenadores han pasado por lo mismo que yo y al final me dan todo lo que necesito, me conocen a la perfección. Confían plenamente en mi, creen que puedo llegar muy lejos en el judo.

¿Cuál ha sido el mejor momento que le ha dado el judo?

Ahora mismo la medalla mundial, ha sido uno los mejores momentos que me ha dado el mundo porque he pasado por momentos difíciles y nunca olvidaré el momento de meterme en la final.

¿Qué se le pasó por la cabeza en el podio?

No me lo creía, dije madre mía la que he liado, lo que acabo de hacer. No acabo de poner los pies en la tierra todavía, estoy por las nubes.

Máxima confianza de cara a los Juegos...

Sin duda. Es una competición muy importante aunque faltara alguna competidora pero me da un empujón importante.

El sacrificio hasta llegar al podio habrá sido enorme...

Dedico mi vida al judo. Todo a entrenar y prepararme, alimentación... pero es lo que quiero y no me supone un sacrificio.

¿Fuera del judo que le gusta hacer?

Cocinar, comer, los deportes, viajar, los idiomas...