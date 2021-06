Javier Mirón Caro: El atleta de elite que se recorre la provincia para entrenar

Atleta de Ibi con mínima olímpica en los 800. Con solo 21 años ya acaricia su pasaporte a la cita de Tokio, una carrera meteórica que no ha estado exenta de dificultades. No es raro verle entrenar por el Polígono industrial de Ibi o buscando por la provincia una pista para realizar sus sesiones, ya que no encuentra en Ibi las condiciones idóneas.

Su nombre sonó con más fuerza que nunca en la reunión de Marsella del pasado miércoles. La prueba de 800 metros deparó el espectacular crono de un atleta de 21 años que entra en escena en el panorama mundial como una de las más firmes promesas. Javier Mirón, atleta de Ibi, consiguió la marca mínima para los Juegos de Tokio con un tiempo de 1:44.82, pulverizando su mejor marca y asombrando a los presentes.

El registro del atleta de Ibi, entrenado por Luis Arenas, le coloca como líder español del año y sexto en el ranking nacional de todos los tiempos. Pese a su juventud, también ha batido los récords autonómicos absoluto y sub23, ambos en poder del atleta de San Vicente Daniel Andújar con 1:45.17 y 1:45.61, respectivamente. Mirón aún tiene que ganarse una de las tres plazas olímpicas. De momento solo Adrián Ben y él tienen la mínima, pero hay otros españoles que podrían entrar en Tokio por ranking -el segundo sistema de clasificación-, con lo que será determinante su papel en los Campeonatos de España que se celebrarán en Getafe del 25 al 27 de junio. Donde sí tiene segura su plaza es para el Campeonato de Europa sub’23 que se celebrará en Tallin (Estonia), del 6 al 9 de julio, donde será uno de los favoritos en los 800.

El atleta de Ibi lleva una progresión exponencial y mucho tiempo destacando en el panorama nacional, mejorando sus registros prácticamente en cada competición. Siempre ha tenido muy claro que iba a luchar por una plaza en los Juegos y está muy cerca de conseguirlo con solo 21 años.

Pero no lo ha tenido fácil este atleta que destaca por su espíritu de sacrificio, constancia y perseverancia. La falta de una pista de atletismo en condiciones en Ibi para realizar sus entrenamientos lo han llevado incluso a entrenar algunos días por el polígono del pueblo.

«Habitualmente, suelo ejercitarme en Ibi, la localidad en la que resido. Al no disponer de una pista de atletismo me entreno por una ruta conocida como ‘La Vía’, ya sea en dirección Alcoi o Castalla; o por el polígono del pueblo; o por el paraje natural de San Pascual. Pero claro, también he de hacer pista. En ese caso, me desplazo a Alcoy, Onil o San Juan. En fin, soy un atleta itinerante», señalaba Javier en el Proyecto FER.

Su superioridad en las pruebas sub’23 es total con dos medallas de oro en los campeonatos de España en la prueba de 800. Ahora tiene más cerca que nunca el billete olímpico para Tokio. Solo una debacle le privaría de cumplir una de sus metas. Un sueño que se puede hacer realidad mucho antes de lo previsto.

El campeonato de España dentro de dos semanas puede certificar su pasaporte definitivo a los Juegos, una carrera meteórica la del atleta de Ibi que, tras arrasar en las categorías inferiores, se ha convertido en uno de los favoritos en la absoluta.

Con solo 21 años tiene un futuro prometedor en su principal prueba, los 800 lisos. Aunque ha probado otras distancias, es en ésta en la que está consiguiendo una progresión extraordinaria pese a sus duras condiciones de entrenamiento. No existen obstáculos para Mirón como viene demostrando a lo largo de los años y junto a Luis Arenas como entrenador ha conseguido algo que está al alcance de muy pocos como conseguir la marca mínima para los Juegos Olímpicos con solo 21 años. Bajó su marca casi dos segundos en muy poco tiempo y tiene las condiciones ideales para convertirse en figura. El ibense está muy centrado y con las ideas muy claras. Tokio lo tiene a un paso, un sueño que ya acaricia antes que nadie. El esfuerzo tiene premio.