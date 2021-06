Paco Peña anuncia su retirada a punto de cumplir 43 años

«Seré y me sentiré siempre capitán y futbolista», ha dicho el de Jerez de los Caballeros (Badajoz). «Voy a cumplir 43 años y llega un momento en que un hombre tiene que encaminar su futuro profesional hacia otro lado. El club me ha facilitado dar este paso, y lo he dado porque creo que ya ha llegado el momento», explica Peña, que con el Hércules vivió un ascenso a Primera División y dos descensos de categoría.

«El fútbol me lo ha dado todo, dentro y fuera del campo. Y me marcho orgulloso porque lo hago siendo competitivo», asegura el futbolista extremeño, que a lo largo de su dilatada carrera también ha defendido los intereses de Jerez, Albacete, Levante y Real Murcia. «He vivido de todo en este deporte, lo bueno y lo malo. He tenido muchas experiencias positivas y negativas, pero me marcho con la conciencia tranquila porque siempre me he comportado de manera profesional en todos los equipos en los que he estado», esgrime el excapitán blanquiazul.

Peña, que debutó en el Jerez en 1998, llegó a Alicante el verano de 2009, permaneció en el Hércules 9 campañas y en 2018 firmó por el Intercity, equipo en el que anuncia su retirada tras completar tres ejercicios como jugador y en el que va a seguir trabajando, ahora como adjunto a la dirección deportiva, que ha anunciado dos refuerzos en la delantera para la temporada 2021-22 en el grupo 5 de la Segunda RFEF: el exblanquiazul Benja Martínez (33 años) y el extremo procedente del Prat Eric Jiménez (24 años).