Las dos esperas de Eusebio Cáceres y Jorge Ureña

No ha sido un ciclo olímpico ni sencillo ni tradicional. Para empezar porque en lugar de cuatro años ha durado cinco, por el retraso de la celebración de la cita de 2020 a 2021. En estas circunstancias de confinamientos y restricciones, los atletas no lo han tenido fácil para alcanzar la forma deseada de cara a Tokio. Tanto Cáceres como Ureña van a tener que sufrir hasta última hora, especialmente el decatleta.

Todo ello porque ninguno de los dos ha podido alcanzar la mínima olímpica en su prueba. A Cáceres le pedían 8,22 metros para asegurar su presencia en Japón y a Ureña 8.350 puntos. Sin embargo, los dos tienen plaza, de momento, a través del trabajo diario, competición a competición, que premia el ránking olímpico.

Eusebio Cáceres obtuvo el viernes su quinto título de campeón de España de salto de longitud. El atleta de Onil fue el único capaz de superar la barrera de los ocho metros (8,03) y se colgó el oro, por delante de Héctor Santos y Jean Marie Okutu.

Cáceres se llevó el título gracias a su único salto válido, el segundo, ya que el resto fueron nulos. Ahí abrió una considerable distancia con respecto a sus perseguidores, que ya no fueron capaces ni siquiera de acercarse al alicantino. El susto vino en forma de molestias en los gemelos fruto del calor, siendo ya campeón, aunque luego no le dio mayor importancia a dicha circunstancia.

Cáceres, con un mejor salto este año de 8,04, ocupa la 26ª posición en el ránking internacional, que da plaza hasta el puesto 32 en su disciplina. «Antes de venir aquí tenía casi hecho el tema por puntos, ya que casi nadie me puede pasar, a no ser que de repente hicieran nueve o diez mínimas. Ahora solo tengo que prepararme para sacar el 100% en Tokio. No sé qué puede pasar allí, quiero ver cuánto vale mi mejor salto», declaró Cáceres.

Jorge Ureña ha dominado los dos días de competición del decatlón en Getafe, ganando seis de las diez pruebas, pese a sufrir molestias en un tobillo: 100 metros, longitud, peso, 400 metros, pértiga y jabalina. En altura, 110 vallas y 1.500 metros fue segundo, mientras que en disco solo pudo ser cuarto. En total sumó 8073 puntos. En la prueba con obstáculos tuvo un tropezón que le costó una buena cantidad de puntos.

Tras su triunfo en Getafe, Ureña se ubicó en la 22ª posición del ránking de clasificación, con cita en esta prueba para 24 deportistas. Por lo tanto, está al límite. El colivenco tendrá que estar muy pendiente del resto de campeonatos nacionales que se disputan durante el fin de semana. Toca cruzar los dedos y esperar que, como mucho, solo dos rivales le superen en la tabla. El martes se cierra oficialmente el periodo de calificación olímpica.

En Japón, se da por hecho que Cáceres disputará sus segundos Juegos Olímpicos. Estuvo en Londres 2012, donde no pasó la calificación (14º). A nivel internacional es campeón europeo sub-23 (2013) y subcampeón mundial junior (2010). En categoría absoluta sus mejores resultado han sido tres cuartos puestos en el Mundial 2014, el Europeo 2013 y el Europeo indoor 2019. En el Mundial de Doha 2019 fue séptimo. Por su parte, Ureña debutaría en unos Juegos y presenta un oro y dos platas europeas «indoor» como mejores datos de su palmarés, en heptatlón. Al aire libre, su mejor resultado internacional es el noveno puesto en el Mundial de 2017. Tensa espera para Jorge, bastante más dulce para Eusebio.