Mirón no tiene su día y su presencia en Tokio depende del seleccionador

Su gran carrera en las semifinales del campeonato nacional, en la que se impuso con autoridad, daba aún más esperanzas de que incluso diera la campanada frente a Adrián Ben, Saúl Ordóñez y Álvaro de Arriba, los principales candidatos al oro en 800. Ayer, se presentaba en el polideportivo Juan de la Cierva de Getafe con la mejor marca española de 2021. Pero, en el atletismo y en la vida, hay que aprender a afrontar los malos momentos.

La carrera fue una tortura para Mirón, prácticamente de principio a fin. Quedó rezagado en los primeros metros y, pese a que trató de progresar antes del final de la primera de las dos vueltas al estadio, se vio envuelto en varios toques y golpes que le obligaron casi siempre a galopar por la calle 2, lo que conlleva un mayor desgaste de energía.

A la hora de la verdad, Mirón no pudo entrar en carrera en ningún momento. Y no fue por falta de empeño. El joven atleta ibense puso todo de su parte para, si no era posible ganar la carrera, al menos subir al podio. El esfuerzo fue estéril ya que, pese a que hubo un instante en el que parecía conectar con los cuatro oponentes que tenía por delante, ninguno de ellos desfalleció, por lo que el alicantino tuvo que conformarse con la quinta posición final. Es momento de aprender.

La carrera la ganó un emocionado Adrián Ben, que rompió a llorar al recordar a su entrenador, fallecido en fechas recientes. Saúl Ordóñez, poseedor del récord de España, acabó segundo, mientras que Pablo Sánchez-Valladares se colgó el bronce. Álvaro de Arriba fue el otro competidor que cruzó la línea de meta antes que Mirón.

La situación ahora mismo para el ibense deja alguna duda de cara a su presencia el mes que viene en Tokio, pese a tener la mínima olímpica. Ben, poseedor también de esa marca, aseguró el billete para Japón con su triunfo de ayer. Mirón debería ser uno de los otros dos convocados, pero la decisión final queda en manos del seleccionador, Pepe Peiró, que dará la lista definitiva de convocados en los próximos días, una vez se cierre el periodo de clasificación este mismo martes.

En ella debería estar Mirón y no solo por futuro. Durante la temporada ha demostrado que también es una baza para el presente, pese al empuje y el callo de la experiencia que puedan aportar Ordóñez o de Arriba. Todos los atletas tienen un mal día. A Mirón, a sus 21 años, el primero le tocó ayer. Es hora de levantarse. Y, si le dejan, de hacerlo en Tokio.

Paula Ferrándiz, sin medalla en el último lanzamiento

Ayer acabó el Campeo-nato de España de atletismo, que se ha disputado durante el fin de semana en Getafe. En la última jornada matinal, la discóbola sanvicentera Paula Ferrándiz rozó la medalla, al acabar cuarta. Empezó con un lanzamiento de 48,89 metros y pese a hacer cinco nulos, perdió el bronce de la forma más dramática, ya que Emma García la superó en el último intento.

El alicantino Ángel Poveda fue 6º en peso, el torrevejense Luis Manuel Corchete, 7º en los 10 kilómetros marcha y la ilicitana Cristina Juan acabó en 9ª posición en 5.000 metros.