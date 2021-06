«Voy a Tokio a por el oro»

¿Se ve con posibilidades de conseguir la anhelada medalla olímpica?

Por supuesto. Ya he demostrado con los cuatros podios en las últimas competiciones internacionales que lo puedo lograr. El camino y la preparación está siendo buena. Estamos en la recta final. Ahora ya no voy a competir más y estamos concentrados y entrenando los cuatro componentes de la selección española en el Centro Rendimiento Infanta Cristina de Los Alcázares (Murcia). El 17 de julio viajaremos a Tokio. Todo está preparado para traernos una medalla para Elche y para la provincia de Alicante y ojalá sea la de oro, vamos a por ella.

¿Se ve como favorito?

Hay mucha igualdad. A final, todo va a depender de quien esté mejor ese día 26 de julio. Somos 16 competidores. Me he enfrentado a todos durante el ciclo olímpico y le he ganado a casi a todos. Ese día tengo que estar tranquilo y dar mi mejor versión. Soy consciente de que estoy ante una oportunidad única en mi vida. Sé que voy tener la fuerza de toda mi familia, del gimnasio Jayán, que regenta mi padre en Elche , del Proyecto FER y toda la provincia de Alicante. Eso, además de la responsabilidad, me motiva más para salir a por todas.

Con tanta igualdad, ¿las medallas se pueden decidir por pequeños detalles?

Somos todos competidores de primer nivel mundial y no hay ninguno que destaque sobre otros. Igual que yo puedo ganar a cualquiera, ellos también me pueden ganar a mí. Hay una rivalidad muy fuerte en el taekwondo de todo el mundo y estamos preparados para todo. Los cuatro competidores españoles estamos preparados para lograr medalla.

Unos Juegos Olímpicos siempre son especiales y serán sus primeros. ¿Pueden influir los nervios?

Siempre influyen y lo que intento es que me afecten de forma positivo y no negativa, porque me podrían bloquear. Ese día tengo que salir concentrado al máximo, salir lo más alerta posible y con la máxima intensidad. Estamos acostumbrados a competir a primer nivel mundial. He estado todo el ciclo olímpico entre los mejores del ranking mundial y he logrado la clasificación directamente. Unos Juegos son especiales, pero son parecidos a otras competiciones. La medalla en el último europeo me refuerza. H e conseguido uno oro, dos platas y dos bronces en los últimos campeonatos. Con mi palmarés, estando el quinto del ránking mundial, que me ha permitido obtener el billete directo para Tokio sin tener que ir a la clasificación. Son mi primeros Juegos, pero estoy preparado para todo.

¿Los problemas con la pandemia pueden influir?

Al final, la pandemia ha sido a nivel mundial y nos ha afectado a todos por igual. Afortunadamente, desde hace tiempo podemos entrenar y prepararnos, tanto en la Residencia Joaquín Blume de Madrid como ahora en Los Alcázares. También estamos todos vacunados, por lo que estamos listos.

¿Podrá estar su padre y su familia en Tokio?

Tenían los billetes y todo preparado para viajar, pero no va a poder porque no habrá público. Estarán animándome desde Elche. Sufrirán y espero darles un alegría.