Cáceres, Ureña y Corchete, con billete para los Juegos

El culebrón que ha sido la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio en uno de los deportes rey de la cita como es el atletismo ya toca a su fin. El Comité Olímpico Español (COE) filtró la lista de deportistas nacionales que estarán en Japón, entre ellos los atletas, y se resolvieron varias dudas con alicantinos corriendo una suerte dispar a última hora.

Eusebio Cáceres, Jorge Ureña y Luis Manuel Corchete son los tres atletas de la provincia de Alicante incluidos en la lista del COE. Los dos primeros, al no disponer de mínima olímpica, tienen asterisco, resuelto por el cierre del periodo de calificación y los ránkings olímpicos, en los que tanto Cáceres como Ureña han obtenido plaza para poder viajar a Tokio.

Cáceres certificó su presencia con su victoria el pasado viernes en el Campeonato de España. El saltador de longitud de Onil pasó de los ochos metros y, pese no obtener la marca mínima, no tuvo problemas para clasificarse por puestos. En Tokio disputará sus segundos Juegos, tras haber acudido a la cita en Londres 2012, donde no consiguió pasar de la calificación y terminó 14º.

En situación similar a la de Cáceres ha terminado Jorge Ureña, decatleta nacido también en Onil. Ureña no alcanzó la mínima, pero sus buenas prestaciones en el Campeonato de España, con triunfo y puntuación superior a los ocho mil puntos, le permitieron asegurar la plaza a través del ránking, aunque en su caso con mucho más sufrimiento.

Ureña sumará en Japón su primera presencia en unos Juegos y tratará de competir al máximo de su nivel, tras un tiempo acuciado por las lesiones, para acercarse a los buenos resultados cosechados en competiciones bajo techo.

El tercer atleta de la provincia que competirá en suelo nipón será el torrevejense Luis Manuel Corchete, que lo hará posiblemente en la prueba más sufrida del calendario, los 50 kilómetros marcha. Al contrario que sus dos paisanos, Corchete sí logró la mínima olímpica en su disciplina y la Federación le incluyó entre los tres marchadores españoles, junto a la leyenda Jesús Ángel García Bragado y a Marc Tur. Para Corchete también será su debut olímpico, a los 37 años.

La noticia negativa ha sido para el joven Javier Mirón, que se ha quedado sin plaza en el trío que competirá en la prueba de 800 metros, tras su mal día en la final de la cita del campeonato nacional, en el que fue quinto.

El mediofondista ibense, que disputaba esa final con la mejor marca española del año, ha visto como el seleccionador convocaba a Adrián Ben, Saúl Ordóñez y Pablo Sánchez-Valladares. Los dos últimos, que no tenían mínima, la consiguieron el lunes en un «meeting» en Castellón.

Sin embargo, Mirón tendrá bien pronto la opción de tomarse la revancha, ya que ha sido citado para el Europeo sub’23 que se disputará en Tallin (Estonia) entre el 8 y el 11 de julio. Allí será uno de los candidatos al oro.