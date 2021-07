"Es un añadido ver que las horas que le dedico a la piscina me están mereciendo la pena”

Ha ganado siempre en su terreno, la piscina, pero este último campeonato de España de aguas abiertas fue genial.

Pues justo para aguas abiertas si me llegan a decir hace un año que iba a ir al Campeonato de Europa este año hubiese pensado que ni loca, te lo puede decir Fran, que yo con las aguas abiertas… A mi en verano me cuesta hasta bañarme, y hace unos años era de las que nada 50 metros, 100m y como mucho 200m, sí que es verdad que yo antes estaba en Elda y cuando entré al Club Tenis Elche, Fran me hizo un cambio del cuatro y luego más para el ocho. A mi me llegan a decir que llego a estar ahora nadando un 10.000m y qué va, qué va, a mi me costaba mucho las aguas abiertas.

¿Pero su especialidad siempre ha sido la piscina?

Sí, hace dos años estuve en piscina en un europeo y mundial junior también, y eso obviamente tampoco entraba en mis planes, porque al final son palabras mayores. La piscina era más asequible, pero el de aguas abiertas no me lo esperaba, sí que es verdad que este último año hemos estado trabajando de cara a esto sobre todo. A principio de año fue el campeonato de larga distancia en piscina, pero de ahí a que me fuese a salir tan tan bien el campeonato de hace unas semanas, no me lo habría ni imaginado.

¿Y cómo se vive un cambio de piscina a aguas abiertas con la pandemia de por medio?

Acabé el mundial a finales de agosto, y la pandemia fue cinco meses después. Entre que cambias de junior a absoluto, además vienes de un mundial que también no sabes que va a venir después… Porque no es fácil tampoco el cambio de categoría y que coincida con la cuarentena. Tuve una época en la que mi cabeza me pedía tranquilidad, porque por mucho que estuviéramos encerrados, era todo un ahora qué, todo incertidumbre. Luego a la vuelta, me medio obligaron a nadar en el mar, era eso o no entrenar hasta que abrieran las piscinas, y como íbamos con el grupo del club, al menos no iba sola y era en Santa Pola que no es del todo un mar abierto. No iba tan incómoda como otras veces. No fue tan mal, en julio lo dejamos algo estancado porque empezábamos la temporada de verano y tampoco hay muchas competiciones de larga distancia.

¿Cuándo lo retomó entonces?

En enero sí que empecé a entrenar un poco más para el 5.000m, igual que decía que no me iba a esperar lo que pasó hace dos semanas en Banyoles, tampoco lo del 5.000m de enero en Sant Cugat. Me salió muy bien, me vino genial para seguir con las aguas abiertas, conseguí también las marcas en el Open. Se me ha olvidado decirte antes que a Banyoles iba cagada, no por decir que las demás fueran mejores, sino porque tienen muchísima más experiencia que yo. En aguas abiertas es casi más importante eso que el entrenamiento que lleves encima. Y claro, las demás eran que si internacionales junior, que si campeona olímpica, campeona de Europa, y yo pensando... Madre mía que llevo aquí dos competiciones, y a ver qué sale… Corregí un par de cosas que hice mal en Portugal, y la verdad que salió muy bien, salí muy contenta.

Pero a la hora de competir, ¿debe decantarse más por una o por otra para especializarse?

No, yo no pienso que tenga que decidir entre una cosa u otra, no se quien me dijo hace dos semanas que si iba a tener que elegir. Yo no tengo que elegir, mucha gente lo compagina, sí que es verdad que no vas a estar en el mismo nivel, a mi la piscina hasta ahora me sigue gustando más que las aguas abiertas, y no considero que tenga que dejar una cosa más de lado que la otra, al revés yo en piscina voy a seguir igual que hasta ahora, sí que tengo que entrenar más metros que antes pero eso no me va a influir en cómo voy a ir en la piscina. Es más, a medio plazo, todo lo que mejore en aguas abiertas también va a ser positivo para las pruebas de fondo de piscina.

¿Y de dónde nace la elección de vivir media vida en el agua?

En mi caso y en el de muchos, fue por parte de familia, mi madre y dos tías mías nadaban de pequeñas, lo típico de voy a apuntarla para que sepa nadar algo y luego elige ella lo que hacer. Pude hacer otras cosas, pero en mi caso empecé con tres años, fui subiendo, lo típico de un cursillo, luego la escuela, y así. Se me daba bien, voy a cumplir 19 y sigo aquí.

¿En qué grado le afecta el haber empezado a competir tan pequeña?

Como te he dicho antes lo del europeo y el mundial tampoco me lo esperaba, optaba a medallas nacionales con 13 o 14 años pero me dicen que con 17 estoy en un europeo y le digo a dónde vas, a tanto no llego. Fue entrar en el CT Elche, me cambiaron cuatro cosas, empecé a entrenar más, me daban lo que me hacía falta realmente, y sacaron ese lado mío. Sí que es verdad que me costó mucho asimilar la rapidez de ir a competiciones internacionales, pero fue un añadido el ver que las horas que me pego en la piscina me están sirviendo para algo. La gente que entrena muchas horas acaban hasta el gorro, pero de momento veo que me da recompensas, estoy bien y feliz. El día que no lo sienta será el día que tenga que decir: oye hasta aquí he llegado.

¿Cómo llevó a cabo esa transformación de entrenamientos?

Cuando estaba en el Eldense en Elda tenía un programa de velocista, y hacía 4.000m o 5.000m al día porque tampoco entrenaba mañana y tarde. Se me daba bien la velocidad porque no había probado la opción de fondo, no me lo daban a probar para ver cómo me iba. Me sentía muy cómoda, hacía muy poquito, se me daba medio bien, hacía cuatro cosas y ya está. Luego también en Elda estaba muy sola a nivel femenino, entrenaba sola básicamente. En el tenis ya no pasa porque hay muchísimas chicas más que pueden estar a mi nivel, se entrena mejor cuando vas con alguien. Con Fran probamos el otro lado, el fondo, y esto salió.

¿Es tan cierto eso que dicen de que la natación como deporte individual es todavía más duro?

Sí que es verdad que la natación es un deporte individual, pero a la hora de entrenar estoy con mucha gente, quieras que no eso ayuda mucho. Entre las cuatro tonterías que dicen cuando hay descansos y te ríes. Depende de como vayas tú también, si algún día voy mal pero la de al lado va bien, pueden tirar de ti, para que intentes ir mejor. En ese caso no es tan individual, lo que es la competición sí, a no ser que haya relevos, pero en el entrenamiento no creo que sea así, todo lo contrario, depende mucho de la ayuda que te den.

¿Cómo es la adaptación a un club nuevo como el CT de Elche?

Para nada, desde el primer día que entré al club me he sentido súper cómoda, conecté con la gente rapidísimo, me amoldé a los entrenamientos que me ponía Fran. Sí que es verdad que yo me decía, vale Alba, va a ser totalmente diferente a lo que hacías, serán las dos primeras duras, te acostumbrarás, irá todo a mejor, habrá días buenos y malos, pero luego será coger la costumbre. Al principio no tuve días malos como tal, es más, yo pensaba que me iba a morir, en el anterior club hacía 4.000 metros, aquí se hacen seis mil y pico, se entrena por la tarde y por la mañana y yo solo entraba por la tarde. Lo asimile bien y no tuve problemas.

Siendo deportista de élite y entrenando por la mañana y por la tarde, ¿cómo lo compagina con los estudios?

Lo llevaba peor en los dos años de bachillerato, porque además me coincidió con el europeo y el mundial junior. Estaba mucho tiempo fuera, no iba casi a clase, mucho tiempo en Sierra Nevada entrenando, y llevaba un poco de estrés con los estudios. Aun así en Sierra Nevada te ponen tutores, horas de estudios, porque no es solo nadar, tienes que sacar los cursos, pero las horas de estrés no te las quita nadie. Digamos que los meses que estuvimos en cuarentena me vinieron bien, porque me sirvió para acabar segundo de bachiller, un poco más tranquila, no tenía que entrenar, solo concentrarme en aprobar los exámenes. No he sufrido ese estrés que sufren otros en segundo de bachiller y con la selectividad, pero el primer año de bachiller sí que llegué a agobiarme bastante. Ahora en mi carrera puedo distribuirlo como quiero, vas más tranquilo, a tu ritmo. Mientras me vaya bien nadando, voy a seguir estudiando, pero no voy a ser tan exigente con las notas.

Estudia en Valencia, lejos de su gente, además entrena casi todo el día, ¿cuántas cosas ha tenido que sacrificar?

Estando a este nivel no haces lo que pueden hacer tus amigos ahora, como irte de fiesta todas las semanas o irte de viaje. Tampoco es que me amargue mucho eso ahora, porque pienso que lo estoy haciendo porque quiero y porque me gusta, para lo demás ya tendré tiempo.

¿Y su familia?

En el caso de mi familia, sobre todo este último año que estoy en Valencia, vuelvo todos los fines de semana a Elda porque necesito estar en mi casa. Pero últimamente entre semana he estado en Valencia, luego casi tres semanas en Sierra Nevada preparándome, luego la competición en Portugal... La verdad es que quiero estar en casa, ver a mi familia y a mis amigos. Cuando me vaya de Murcia donde estoy ahora, será estar una semana en casa, irme a París al europeo y cuando vuelva tenemos el Campeonato de España en piscina en Canarias. Realmente hasta principios de agosto no voy a estar tranquila en mi casa, sí que a lo mejor lo necesito un poco más que hacer una fiesta con mis amigos.

Aun teniendo lejos a su familia, ¿se involucran mucho en su vida profesional?

Si que es verdad que cuando era más pequeña no lo podía hacer todo sola, estaban un poco más encima, pero ahora me dejan un poco más a mi aire. Están muy orgullosos de todo lo que consigo, pero tampoco están encima agobiando, porque es peor, se mantienen al margen pero no, están pero lo justo.

Su entrenamiento exactamente para la modalidad de fondo y para carreras tan largas, ¿de cuántos metros hablamos?

Ahora a lo mejor al estar preparando el europeo de París hago entre 17.000m y 20.000m entre mañana y tarde. En épocas normales hago 13.000m o 14.000m.

Es una barbaridad de distancia en el agua.

Es más, solo pienso en la siesta que me voy a echar después del entrenamiento, porque acabo reventada.

Cuénteme un poco sobre el proyecto FER donde está involucrada.

El proyecto FER es una gran ayuda a nivel económico y de visibilidad. Llevo tres años, y no tengo ninguna pega, te dan como una beca por temporada que te ayuda para el material, bañadores, fisios y viajes, todos los factores externos del entrenamiento, que si los juntas se te va dinero. El FER está para ayudarte en eso, para que el tema económico no sea un impedimento, te dan mucha visibilidad, se están haciendo más grandes y la verdad que es una gran ayuda.

Si tiene el europeo a finales de julio, ¿no es muy cansado hacer tantos metros?

Como la preparación de Sierra Nevada no va a haber otra, esa fue lo más extremo que he tenido hasta ahora. Estando en altura se pasa peor y sobre todo la pasada de metros que tenía que hacer, me tenían que recoger casi con pinzas. Ahora bien, como estamos todos clasificados no tenemos tanta presión, si que te vas a un campeonato de europa, pero tampoco vamos a apretar tanto ahora cuando quedan pocos días para irte a París, ahora vamos a intentar llegar lo más finos al europeo.