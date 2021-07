García de Vitoria: «Proyecto, crecimiento y trabajo son mis emblemas»

Estas han sido sus declaraciones más destacadas:

Presentación

«Gracias al club por la confianza. Es difícil fichar a un entrenador que viene de descender, he de reconocer que no es lo habitual. Creo que nuestra idea clave, en lo que concidíamos, era la palabra proyecto. Todos los que hemos seguido la liga esta pasada temporada hemos visto que los méritos del Lucentum han estado por encima de la capacidad presupuestaria. Ahora hay que seguir creciendo y los que están al frente del club tienen claro lo que hay que hacer para hacerlo. Proyecto, crecimiento y trabajo son palabras que llevo como emblema. Espero devolver la confianza que me han dado y darles lo que ellos buscaban».

Reto y objetivo de seguir creciendo

«Tenemos claro el mensaje. Conseguir un buen resultado deportivo, dentro de la dificultad que tiene, de lo difícil es lo más fácil. Lo realmente difícil es conseguir el crecimiento. Nosotros lo que queremos es que no nos pase como en otros clubes, que pegan un subidón, luego bajan e incluso desaparecen. Queremos estar preparados para, cuando llegue el momento de dar el salto, que estén todas las infraestructuras. Buscaremos atraer jugadores interesantes que sepan que en Alicante hay un equipo que hace bien las cosas, que crece y que compite bien».

Cualidad que convenció a la directiva

«Me puedo basar en lo que buscaban de un entrenador. Tengo la sensación que buscaban un hombre de proyecto para crecer. Llevo 15 años seguidos en esta liga y solo he estado en tres clubes. Ellos me transmitían que eso es lo que querían, estabilidad».

Pedro Rivero

«Le entrené cuatro años, incluido el primero como profesional en la Universidad Complutense, y luego tres en Orense. Creo que soy el entrenador que más tiempo tuvo. Ha transmitido en el banquillo lo que era en la pista: inteligente, sacrificado e implicado. A mí no me sorprenden sus resultados. Sé que hemos tenido feeling. Ayer mismo coincidimos en el campus que dirijo y me ha hablado muy bien del club. Creo que está contento de que yo siga sus pasos».

Alicante respira baloncesto

«¿Quién no quiere venir a Alicante? Es una ciudad espectacular. Todos los jugadores que he entrenado y han estado aquí me han hablado maravillas, la mejor ciudad en la que han vivido. Para cualquier entrenador, venir a un pabellón que se llama Pedro Ferrándiz es lo más, fue un referente que abrió las puertas a muchos entrenadores que hemos venido después. Además, me ha gustado mucho la ambición que me han transmitido: saber dónde están y querer más. Me fui muy feliz de mi entrevista con los responsables del club, para mí era el banquillo más atractivo que había en la liga y es un paso muy importante en mi carrera. Mi objetivo es estar mucho tiempo aquí».

Jugadores clave del proyecto

«He hablado con Llompart. Empezar con él es muy importante porque es un jugadorazo, ya le intenté fichar hace dos años, antes de venir aquí, y me dio calabazas para venir a Alicante. Luego me pegó un baile él solo cuando jugamos. Le veo con ambición e ilusión. Es superprofesional. Nos va a poner las pilas a todos porque es un veterano con mucha ambición».

Construcción de la plantilla

«Estamos hablando de un equipo finalista de Copa y semifinalista del playoff. Los jugadores se revalorizan, pero los dirigentes tienen los pies en el suelo. Nos toca crecer y trabajar. Vamos a hacer el mejor equipo posible, con mucha ambición pero dentro de las posibilidades, sin hipotecar el club. Todos los jugadores deben tener claro que somos un proyecto a medio-largo plazo, pero que en el presente ya queremos ganar. Cuando tienes solo un jugador (Llompart), tienes que ver lo que hay en el mercado para construir el equipo, no fichar por fichar. Sabemos, por ejemplo, que vamos a buscar un pívot que sea capaz de jugar el bloqueo directo con Llompart. Ahora mismo cualquier jugador de la liga está en nuestro radar».