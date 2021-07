Luis Miguel Terrés, presidente del Orihuela CF, que la pasada temporada descendió a Tercera RFEF está dispuesto a abandonar el cargo y ceder el club debido a la falta de apoyo municipal, según ha señalado la entidad oriolana a través de un comunicado.

Terrés, que llegó a la presidencia hace un año tras la dimisión de Antonio Felices, ha recordado en el comunicado que el Ayuntamiento de la ciudad aprobó en enero una subvención de 40.000 euros que a día de hoy no se ha hecho efectiva al no haberse aprobado los presupuestos municipales de este año. Además, Luis Manuel Terrés también señaló que el Consistorio oriolano no había colaborado en la instalación de una grada supletoria en el campo de Los Arcos tras el derribo de la tribuna principal como consecuencia de la DANA que asoló el municipio y a la citada instalación deportiva.

"El coste de las gradas supletorias ascendió a 98.062 euros, pago que afrontó exclusivamente el club ante la llegada del partido de Copa del Rey contra el Villarreal" disputado hace año y medio, apunta el comunicado de Luis Manuel Terrés.

Ante esta situación, el presidente del Orihuela también ha señalado su voluntad "de ceder la gestión del club a la Peña Frente Escorpión", aunque antes el colectivo de animación tendrá que presentar la documentación requerida por el club para poder formar una nueva junta directiva.