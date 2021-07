Máxima emoción en el Tabarca Vela Diputación

El 25º Tabarca Vela Diputación de Alicante enfila su recta final con dos barcos que dependen de sí mismos para lograr el título: Pez de Abril y El Carmen Elite Sails, tras disputarse ayer la regata costera de 30.7 millas a la isla de Tabarca y regreso al Club, la cual marca siempre un antes y un después en la cita alicantina y que como siempre cuenta con una «meta volante» en la isla y general de la prueba.

En ORC 1-2 el murciano Pez de Abril (CN Portmán) puntuó en los dos pasos de ayer, por lo que su distancia con su más inmediato perseguidor, el torrevejense Maverta (RCN Torrevieja), se amplía algo más y aunque solo tiene un colchón pequeño de 3.5 puntos depende de sí mismo para que mañana, con dos pruebas programadas, se puede hacer con el Tabarca.

Quién sí tiene casi asegurada una plaza de podio es el valenciano Brujo (RCN Valencia), con dos terceros en la regata costera logra un total de 10,5 puntos y aunque tiene opciones de cambiar el color de su metal a falta de esa jornada, no debe perder de vista al Spanaiard (RCR Alicante) que está a 4.5 puntos.

Con otros dos triunfos parciales en el día de ayer, el cartagenero El Carmen Elite Sails (RCR Cartagena) de José Coello está más cerca del título. Los resultados de ayer más los del viernes, hace que el Sinergia 40 logre una ventaja muy importante con respecto al segundo: Tanit IV Medilevel (RCR Alicante) que, si bien se anotaba la segunda plaza en la isla, en la llegada al Club firmaba un tercer puesto tras obtener los tiempos compensados

Nemox (RCR Cartagena) ha demostrado un muy bien nivel en la cita alicantina. Hoy ha dado un paso más para estar el podio, aunque el paso de la isla ha concluido cuarto y en la «final» segundo.

MKII y Enewtec se la juegan

En la clase ORC 4 la igualdad es máxima. Tras dos jornadas y con esta regata costera algo inferior para ellos, con un total de 27.3 millas, el santapolero MK II (CN Santa Pola) y el murciano Enewtec (CN La Isleta) se la jugarán hoy a ver quién se lleva el Tabarca. Ambas unidades concluyen esta segunda entrega del Tabarca empatados a 5.5 puntos.

El local No Te Nom (RCR Alicante) ya no tiene opciones de escalar en la tabla, su diferencia con los colíderes es de 6.5 puntos, muy complicado alcanzar el segundo puesto, pero lo que no debe hacer es relajarse en la última jornada porque el Tantán, también del club alicantino se encuentra a solo 3 puntos.

El estreno de la flota Promoción ha sido espectacular. Con una regata costera de 27.3 millas el Evamarina 2020, con dos triunfos parciales, se ha colocado líder con 1,5 puntos. La plata provisional es para el Pecata y Akra III, ambos empatados a 4 puntos, por lo que se la jugarán en la última jornada.

La tercera y última jornada del 25º Tabarca Vela Diputación de Alicante se celebrará hoy, en la que el comité de regatas tiene previstos completar dos pruebas técnicas, al viento, (Barlovento-Sotavento) con el top de salida previsto para las 11.30 horas.

Tras la regata y a partir de las 17.00 horas se espera poder celebrar la entrega de trofeos, contando con diversas personalidades. El trofeo está destacando por la buena organización y el alto nivel de los participantes.