La vida ha dado un vuelco espectacular para Jon Rahm desde que el pasado 21 de junio levantara el trofeo de campeón del US Open en el exigente escenario de Torrey Pines, en la costa de San Diego. Su triunfo llegó acompañado de su salto al número uno del ránking mundial, una posición de la que se ha descolgado este pasado domingo por milésimas con su séptimo puesto en el Open de Escocia.

El golfista vizcaíno de 26 años es el centro de las miradas allá donde va y esta semana en el Royal Saint George’s de Sandwich (Inglaterra), donde se disputará a partir de este jueves y hasta el domingo el Open Británico, el cuarto y último grande del año, aparece claramente destacado en todas las apuestas (8/1) por delante de algunos de los grandes nombres de referencia como Brooke Koepka, Jordan Spieth, Rory McIlroy o Xander Schauffele (17/1).

“Vengo al British con la misma emoción que al US Open y estoy preparado para la presión. Creo que esta semana jugué bastante bien en el Open de Escocia, así que me siento en buena forma y deseando que llegue el desafío”, explicó Rahm en su comparecencia ante la prensa, consciente de que ahora su nombre surge de forma inmediata entre los candidatos a la victoria, aunque eso dice que no lo descentra.

Seve, como guía

“Sería bastante increíble ganar el Open. En España nadie lo ha ganado desde Seve (lo hizo en 1979, 1984 y 1988) y vencer sería algo único”, admite el jugador de Barrika, ganador este año precisamente del trofeo Ballesteros al mejor jugador del circuito europeo, premio que recogió poco antes del US Open.

“Ahora lo siguiente es a ver si uno gana dos grandes seguidos. Al final es bueno, sería bonito escribir la historia de alguien que ha ganado dos Open seguidos. Soy bastante ambicioso y sí que lo tengo en mente. Lo único bueno de haber ganado un grande es que las expectativas cambian un poco”, dijo Rahm sobre la posibilidad de repetir la hazaña del estadounidense Tiger Woods, el último que encadenó el US Open y el British en el mismo año: en el 2000.

Rahm encabezará la armada española que competirá en Sandwich con la presencia de Sergio García, campeón del Masters de 2017, dos veces segundo en el Open (en Carnoustie en 2007 y Hoylake en 2014), Gonzalo Fernández Castaño, Rafa Cabrera Bello (cuarto en el 2017 en Royal Birkdale) y Jorge Campillo.