El internacional neerlandés Memphis Depay, que este lunes aterrizó en Barcelona para iniciar este martes la pretemporada con su nuevo equipo, aseguró que llega a la capital catalana "para ganar muchos títulos" con el conjunto azulgrana.

En declaraciones a Barça TV, Depay dijo ser "muy feliz" y tener "muchas ganas de ir al Camp Nou y conocer a todo el mundo que forma parte del Barça".

En el club catalán, con el que ha firmado por dos temporadas tras finalizar contrato en el Olympique de Lyon, se reencontrará con Ronald Koeman, quien fue su técnico en la selección de los Países Bajos.

"Él me dio confianza cuando estaba lesionado y me vio recuperarme. Me ha apoyado para venir aquí, al club más grande del mundo, y estoy preparado para dar lo mejor de mí", comentó antes de pasar, con éxito, la revisión médica con el Barça.

El delantero marcó dos goles y repartió dos asistencias en la pasada Eurocopa, donde los 'orange' cayeron eliminados en octavos de final.

Mañana, junto a su compañero Frenkie de Jong y los otros dos internacionales que cayeron en octavos con Francia (Antoine Griezmann y Clément Lenglet) empezará los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde conocer a una parte de sus nuevos compañeros.