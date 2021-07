La subcampeona del mundo y bronce europeo Ana Pérez Box no será medalla en los Juegos de Tokio, tras caer ante la suiza Fabienne Kocher en la primera tanda de torneos de la modalidad 52 kg femenino.

La alicantina fue derrotada por «waza-ari» en su primer combate en la casa de las artes marciales de Tokio, el Nippon Budokan, por su contrincante suiza y tercera del mundo.

No era la primera vez que se enfrentaban en un tatami, pero sí ha sido la primera que Ana Pérez Box no logra derribarla, poniendo fin así al sueño de medalla olímpica.

Hasta el momento el tatami olímpico ha visto desfilar a varias estrellas del judo español, aunque la suerte no ha acompañado y al igual que la alicantina, la judoca Julia Figueroa en modalidad 49 kg y Francisco Garrigós en 60 kg no han logrado clasificar para medalla. Por su parte, el vallisoletano Alberto Gaitero fue eliminado ante el ucraniano Georgii Zantaria en la primera ronda del torneo de judo 66 kg, desvaneciéndose la posibilidad de medalla en los Juegos de Tokio. Alberto Gaitero se midió en la primera de cambio ante una leyenda del judo y seis veces campeón del mundo, el ucraniano Georgii Zantaria que se impuso por «ippon» al español en el tatami olímpico de la casa de las artes marciales de Tokio, el Nippon Budokan. Bronce europeo este año, el vallisoletano no podrá alcanzar el sueño olímpico, poniendo fin al mismo tiempo a la posibilidad de medalla española en este deporte en los Juegos Olímpicos de Tokio. El tatami olímpico ha visto desfilar a varias estrellas del judo español, aunque la suerte no ha acompañado y al igual que Alberto Gaitero, Francisco Garrigós en 60 kg o las judocas Ana Pérez Box y Julia Figueroa en 52 kg 49 kg respectivamente, no han logrado clasificar para medalla.