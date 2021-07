El delicado momento del béisbol y el sófbol alicantino

Alicante siempre se ha caracterizado por su pluralidad para acoger a todo tipo de deportes y disciplinas, resulta curioso cómo el relato de una comunidad que involucra a más de 200 familias sea tan exasperante. El momento por el que pasa la comunidad de béisbol y sófbol alicantina es de alerta roja, ellos reivindican un campo para practicar y difundir su deporte, mientras las instituciones los ignoran y algunos vecinos se dirigen a ellos de manera racista.

Un panorama tan difícil que demuestra que el problema no es el béisbol o el sófbol, en otras ciudades como Almería, Murcia o Valencia el progreso y la apuesta es clara, otros factores provocan así una situación de «desconcierto sin respuesta» y «frustración». Así lo manifiesta el fundador de uno de los seis equipos de la ciudad, Ricardo Hilario (República Dominicana, 1982), al ver que en Alicante existía una necesidad por practicar dichos deportes decidió crear en 2018 el club Los Gladiadores, «todo por amor, implicación y crear un ambiente sano» repite Hilario.

La paradoja es evidente, un bucle del que no pueden huir. Son tres años sin conseguir beneficios, la comunidad sigue creciendo y ya hay un proyecto en firme de la propia Federación de Béisbol y Sófbol de la Comunidad Valenciana para la ciudad: federarse y que los seis clubes puedan competir a nivel autonómico. Para ello necesitan un campo homologado. Así lo explica el fundador de los Gladiadores, «cuesta conseguir una cita con los concejales, no nos contestan a los correos, ni del Ayuntamiento de Alicante ni de la Diputación», tampoco se les dan facilidades desde la Concejalía de Deportes para reservar un campo o para recibir la ayuda económica, pues para ello necesitan estar federados, complicado si no tienes donde jugar.

A lo largo de estos años se han organizado torneos mensuales donde invitan a equipos europeos o de otras partes de España. Esa ha sido su única manera de subsistir, «las redes sociales han sido nuestra salvación, intentamos que sea un club cercano y familiar, después del partido nos quedamos a compartir, quedamos para hacer una barbacoa, crear lazos y comunidad» así explica Hiraldo lo que pretenden difundir en sus redes. Gracias al contacto con otros clubes europeos pueden viajar a Xàbia donde sí se apuesta y hay un terreno de juego homologado para celebrar encuentros sin siquiera apenas ayudas externas ni patrocinadores.

Las precarias y preocupantes condiciones del descampado privado situado en Rabasa, donde organizan partidas con el consentimiento de la Asociación de vecinos de Rabasa, les llevaron a insistir y reivindicar un espacio digno para la práctica de dichos deportes. Así pues, «aunque el Ayuntamiento de San Vicente no nos hicieran mucho caso, a través de una amiga que conoce al Concejal de Deporte, Guilermo García, causamos más fuerza desde la Asociación de vecinos de la colonia Santa Isabel» explica Hilario. De esta forma les escucharon e inauguraron el campo «El Rigas» que tiene aseos pero no cumple las distancias ni las condiciones para comenzar un proyecto. Es tal el crecimiento del béisbol y sófbol en Alicante que a los Tigres de Elche, los Toros de Alicante, los Bravos de Alicante, los Caribes de Alicante y los Gladiadores de San Vicente, los cuales están registrados y regulados legalmente, se les añade un proyecto ilusionante a partir de septiembre. «Muchos niños y niñas solicitan la extraescolar de béisbol y sófbol, los Tigres tienen formadores que se encargan de dar a conocer este deporte a más de 6.000 niños por todo Alicante», explica Hiraldo. El proyecto está vivo, confiesa que van empezar una escuela, «somos muchos, tenemos a 80 niños esperando, los padres ven lo que hacemos. Nos hemos reunido con ellos y les hemos hecho ver que el proyecto lleva ya tres años sin recibir una ayuda», es por eso que el fundador de los Gladiadores vio una necesidad de atención a una cantera que recoja el relevo de los más mayores.

La xenofobia, otra piedra

Los prejuicios que se lanzan hacia un deporte tan segmentado étnicamente como el béisbol demuestra que el racismo sigue muy presente, «intentamos que no sea un deporte exclusivamente de latinos, intentamos involucrar a asociaciones», admite el fundador de los Gladiadores. «Damos una imagen diferente de cara a la sociedad, hacemos recogidas de basura, nos pueden poner una etiqueta equivocada y no, nosotros venimos a colaborar» ya con normalidad, Hiraldo da por hecho el sobreesfuerzo que tienen que mostrar a los demás, solo por ser de otra etnia. «Venimos a hacer deporte y no a hacer botellón con música, esto funciona así, hacemos vídeos recogiendo basura, se los mandamos a la Diputación y al Ayuntamiento; todos los meses se nos ocurre una idea para llegar a esta gente y que vean que vamos en serio», dice cansado el dominicano. Además realizan actividades como mercadillos solidarios, con el difícil contexto de Cuba o de otros países como Venezuela o Pakistán consiguen medicamentos o material escolar en sus torneos mensuales. Están cansados de las condiciones en las que disfrutan su deporte y de cómo les ven desde fuera: «Este sófbol callejero no lo queremos practicar más, queremos algo digno y reglamentario» Según explica Hiraldo, «el racismo lo vivimos desde la normalidad», tiene mil anécdotas, pero cuenta que cuando están en el campo de Rabasa los comentarios de los vecinos son comúnes, «ellos dicen: hay que llamar a la Guardia Civil, que hacen jugando al béisbol estos negros», además añade que «a veces vemos a varios romper botellas de cristal para que nos hagamos daño». Asombra ver, por desgracia, cómo están tan acostumbrados a ir horas antes porque no saben con qué destrozo se van a encontrar.